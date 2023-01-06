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過年要發12包紅包＋孝親費得花5.6萬 她焦慮問：是陋習嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨農曆過年包紅包讓她很焦慮。示意圖／取自ingimage
網友抱怨農曆過年包紅包讓她很焦慮。示意圖／取自ingimage

農曆春節將至，民間習俗會由長輩包紅包給晚輩討吉利，然而紅包加一加，對許多人來說也是一筆不小的負擔。有網友崩潰表示，過年要包12個小孩的紅包，再加上還得給自己父母、老公父母孝親費，算一算今年要包出的紅包金額高達5.6萬元，讓她崩潰直呼「過年包紅包到底算不算中華文化的陋習」。

一名網友在PTT發文表示，一想到過年要發紅包就很焦慮，她的家庭習慣是國中小1000元、大學2000元，落差太大可能會落人口舌，她甚至曾聽小姪女跟哥哥抱怨她紅包給太少。

該網友說，今年過年得包12包紅包，再加上還得給自己父母、老公父母孝親費，總共金額高達5.6萬元，此外，自己近日還住院開刀，跟先生討論乾脆一人包600元，先生又礙於面子不願意，只是安撫她明年可能有升職加薪的機會。

其他網友紛紛留言「嫌人家紅包包得少的小孩才該教訓好嗎？紅包本來就是長輩的祝福心意而已」、「有這種習慣的家庭其實有小孩也拿得到，我家沒交陪往來習慣…沒這問題」、「沒包過沒有這種困擾，為什麼一定要包？」、「不然說好彼此都不給啊，自己小孩自己給就好」。

還有網友留言「愛面子不敢講也是一種陋習啊」、「就不要包啊 那麼在意別人幹嘛」、「家境不寬裕，不能溝通嗎？小孩都不知道也不好。只包給自己小孩就好，我從來沒有拿過親戚的紅包」、「所有小朋友統一領兩百塊紅包」、「本來就算陋習了，小孩子開學在那邊比誰家的紅包金額多，對小孩的價值觀沒影響才怪」。

紅包 PTT 孝親 春節

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