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高雄人愛打架？日人見1景象嚇呆「馬路很多吐血」 真相曝光網喊：好丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友9年前到高雄旅行，以為高雄是充滿水果和人情味地方，但馬路上滿地「吐血」痕跡，讓他誤以為高雄人很愛打架，事後才發現是誤會一場。圖／聯合報系資料照
一名日本網友9年前到高雄旅行，以為高雄是充滿水果和人情味地方，但馬路上滿地「吐血」痕跡，讓他誤以為高雄人很愛打架，事後才發現是誤會一場。圖／聯合報系資料照

台灣以好吃的美食和熱情好客為榮，但近期卻被國際媒體和論壇點名交通、市容不佳。一名居住在台灣的日本男子就分享9年前對高雄的第一印象，當時他走在街上常看到滿地檳榔汁，以為高雄人是「愛打架的戰鬥民族」，看到有人吐檳榔汁也以為對方在「吐血」，讓他逛街相當害怕，雖然最後解除了誤會，但不少網友看到檳榔汁痕跡紛紛搖頭直喊「真不衛生」、「看到這實在笑不出來」。

臉書粉絲專頁「日本人的歐吉桑」分享9年前來高雄的旅行經驗，當時他看到旅行書介紹高雄是充滿水果和人情味的南國，讓他相當期待，豈料實際抵達，便開啟一連串的誤會。日本人的歐吉桑解釋，當時他看到馬路都有檳榔汁，誤以為「很多吐血」，心裡想著原來高雄人這麼愛街頭鬥毆，連日本治安最不好的新宿歌舞伎街上，吐血也沒這麼多，直呼高雄人是「街頭小霸王」、「愛打架戰鬥民族」。

此外，當時日本人的歐吉桑不清楚台灣有檳榔攤，他看到路上車子停在一間小房屋前，裡面一名女子走出來將盒子遞給司機，而且在不同地方都會上演。日本人的歐吉桑以為目睹了「毒品交易」，嚇得站在原地，「東京新宿跟大阪西成的毒品交易地方也不少，但是他們沒有像高雄的小房屋小姐一樣那麼大膽」。

他見過這兩個景象後就改變對高雄看法，以為高雄是「暴力跟毒品的城市」。不過這個誤會很快就解除，幾天後日本人的歐吉桑才知道，所謂「街上吐血」是有人吐檳榔汁、「小房子前毒品交易」是開汽車的民眾到檳榔攤買檳榔。

貼文一出引發討論，許多網友紛紛留言，「那些沒衛生的傢伙真是丟臉...」、「讓外國人看笑話了，台灣人的公德心跟日本人的差距至少還有30年以上...」、「自己摩托車被吐過好幾次檳榔汁，看到這實在笑不出來」、「其實要說那是毒品交易也沒錯，口腔癌致癌物」。

日本 高雄市 毒品 台灣人

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