不到50元！他將維力炸醬麵煮出「餐廳料理」 萬人驚嘆：高手

台灣的泡麵品牌和口味非常多樣，當中的維力炸醬麵堪稱最經典，有網友就利用炸醬麵、豆腐、雞蛋這三樣東西，變出如同餐廳菜餚的華麗泡麵餐，讓不少人看了相當驚艷，直呼實在太強了。

這名網友在臉書「家常菜」PO出自己親手做的泡麵大餐，他說日前發現家裡冰箱只剩下1包維力炸醬麵、1塊豆腐、2顆雞蛋，不過因為不想吃得太過簡單，所以打算弄得有儀式感、吃不起的樣子。原PO教大家製作方法，首先先將豆腐倒出盒子，然後由右至左、從上到下各切100刀，切好後再把豆腐放到水中慢慢搖晃散開，就可以看到一朵菊花浮在水面上。

接著將炸醬麵附贈的湯包與開水攪拌均勻，然後再倒入放置豆腐的碗中，並且把湯碗用蒸鍋蒸15分鐘，讓豆腐吸收湯汁，「別忘記放顆枸杞，這樣感覺比較假掰文青一點」。

炸醬麵的部分，先將麵體煮好後瀝水，放到碗中壓平再倒扣在盤子上，接著把兩顆蛋攪拌均勻後倒入平底鍋內煎成蛋皮，再將蛋皮鋪在麵上面，也可以加點辣椒絲和蔥絲當裝飾，周邊再淋上半圈的炸醬醬料，「蛋皮炸醬麵+菊花豆腐湯」大功告成。原PO說這些食材在超市都買得到，全部成本不超過50元，卻能煮出如餐廳般的料理。

精緻的料理讓上萬人看了紛紛讚嘆，「五星級的料理（有省錢-台語）」、「你絕對走錯棚了，這絕對不是家常菜等級了」、「好強唷，請收下我的膝蓋」、「這是高級餐廳啊」、「真的是高手」、「我如果是中華豆腐跟維力炸醬麵的老闆，絕對聘請你當一級顧問」、「不是吧！炸醬麵弄成這麼高級是想要收多少錢？」、「厲害…可以不要把50不到的東西隨便做成5000的嗎？」、「那個豆腐太厲害了，我承認我無法」。