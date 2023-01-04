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網點名「這2道」辦桌料理最母湯 又乾又硬沒人吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友們點名辦桌最難吃料理，最多人提及油飯和米糕。圖為辦桌示意圖。聯合報系資料照
網友們點名辦桌最難吃料理，最多人提及油飯和米糕。圖為辦桌示意圖。聯合報系資料照

清領時期的移民潮為台灣引進了辦桌文化，民眾每逢婚喪喜慶或廟會活動，都會在街邊擺桌宴客，不過隨著時代演變，辦桌文化逐漸式微，近日就有網友指出辦桌料理存在量多卻難吃的問題，並好奇詢問大家吃流水席最討厭哪道料理，結果最多人指名油飯和米糕。

PTT網友以「流水席最討厭哪道菜？」發文討論，他列舉常見的辦桌菜滷蹄膀、冷盤、清蒸魚、佛跳牆、烏骨雞、米糕，再到飯後甜點和水果，他好奇哪道菜是大家筷子連動都不動的，以他自身來說，凡是有香菜的清蒸魚或米糕一律不吃。

網友們也紛紛提出自己的拒吃名單，「滷蹄膀，都肥肉」、「佛跳牆吧，我覺得真的很難吃」、「封肉再來油飯，好吃的有，但很少遇到」、「清蒸魚，沒啥肉，每個人都吃嘗鮮一口而已」、「帶殼帶刺的蝦、蟹、魚」、「螃蟹吧，通常沒肉又難剝」、「炸湯圓吧...只有小朋友愛吃」。

其中最多人提及的是米糕和油飯，「油飯不好消化」、「油飯基本都很難吃」、「油飯都變超硬」、「油飯啊，上面的紅蟳都會被拿走，然後剩下一堆油飯沒人要吃」、「米糕，通常上的時候都八分飽了」、「米糕，這就是給胃口大墊肚子的」、「乾乾的櫻花蝦米糕」。

也有人指出，其實有些料理是為了配合流水席的打包習慣，「有些菜就是給人打包用的」、「螃蟹就看有沒有要拿透明袋包回家慢慢嗑」、「我喜歡油飯，尤其是有阿姨嬸嬸拿起袋子準備要打包時，我就從中間挖一大碗回來」。

另外，雖然油飯和米糕均為糯米製成，但做法不盡相同，油飯是當糯米煮熟後，用大量的油和醬拌炒即可食用，米糕則是將煮熟的糯米淋上肉臊醬汁，口感也比較軟爛。

辦桌 傳統文化 佛跳牆 PTT

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