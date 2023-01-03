偷書賊愧疚30多年 寄錢給書局自首：為年少不懂事賠罪

偷竊是不對的行為，但若是知錯能改也許不算太晚，日前金石堂收到了一封「當年身為阿兵哥的自白書」，內文寫下他在年少當兵時曾偷走一本金石堂的書，長大後一直感到很抱歉，為了彌補金石堂，放入了3000元賠罪，金石堂也將這位昔日阿兵哥給的賠償金捐了出去，鼓勵大家「希望新的一年，你我都有勇氣面對自己、勇於改正」。

臉書粉專「金石堂」日前PO文指出，他們在2022年末收到了一封信，是一位阿兵哥的自白書，內文寫下他在年少時，曾在金石堂書店順手帶走一本書，30多年來，每次想起這件事都感到歉意，想為當時自己不懂事的時光做彌補，於是寫下了這封信，並放入3000元當賠償。

從金石堂貼出的信件內容來看，內文寫著：民國79年左右，我是中壢這邊的阿兵哥，可能是我貪小便宜、或阿兵哥沒什麼錢等等，都有可能的原因，畢竟已經過了30幾年，我也早已經忘記事由，當時我偷了一本書《勁在工作》，一直到現在，我都有想法要來讓此事告一段落。還請店長接受我的歉意，希望原諒我曾經的年少無知行為。今天獻上我滿滿的虧欠，以及少許現金，希望能多少彌補我曾經的不懂事，請務必收下，謝謝。

金石堂指出，實體書店營運的確常遇到不翼而飛的書，偶爾也會想「偷書人肯定也是喜歡閱讀的吧？」，但這行為讓我們是挺傷心的，不過這封遲來30年的道歉，讓我們湧現許多想法，「更多的是真心感謝這位阿兵哥的來信，讓我們看到人性正向與希望的那一面，畢竟要能面對不完美的自己，多年過去依然勇敢說出口，實非易事啊！或許這也是要迎接新的一年，他成功做到的人生作業吧？！」

文末，金石堂提及，他們決定將這份「改正」的意念，轉化為「正向」與「希望」的心意，於是將信中夾帶的3000元現金，趕在2023年到來前全數捐給家扶基金會，並祝福網友們「希望新的一年，你我都有勇氣面對自己、勇於改正，這個世界只會有更多更多的善良與好事！」