神回顧／引領潮流新面孔！2022正妹時尚流行教主Top 20

少女們的時尚流行指標！

以前說到「時尚教主」、「流行教主」你可能會先想到瑪丹娜、蔡依林、安室奈美惠等引領潮流的女明星，但是隨著網路及自媒體崛起，越來越多擅長美妝、保養、穿搭的素人網紅開始在YouTube和Instagram上出現，除了本來就有經營文章的資深部落客之外，也有許多新面孔如雨後春筍般湧現，逐漸成為對新世代有深厚影響力的KOL。



想知道時下最懂時尚穿搭、化妝技巧最出神入化、生活風格最能引領風騷，讓網友紛紛看齊的有誰嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，搜羅各個在網路世界裡活躍、佔有一席之地的「正妹時尚流行教主Top 20」，想要跟上潮流就快來認識她們吧！

image source：IG／lovemiihuang

No.10 波痞到底是在幹嘛?

YouTube頻道：波痞到底是在幹嘛?

「不為討好誰而裝扮，我們最該討好愉悅的，只有自己」早期經營部落格起家的波痞以出神入化的「仿妝」闖出名號，不管是迪士尼角色、歐美明星還是韓國Idol，她都能模仿得惟妙惟肖。高中就讀美術班、大學念美術系，讓波痞有深厚的藝術背景加持，與其說她「化妝」不如說她把臉和頭髮都當成畫布，盡情揮灑對美的想像。

不只美妝、穿搭、保養，波痞也時常在社群上聊旅遊、聊減肥、聊婚姻，近年來經營的平台也比以往多元，在FB、IG及YouTube都能看見她的身影，2021年更創立個人品牌「Poppy21 罌粟狂想」，從彩妝、髮品、居家香氛到專為「棉花糖女孩」設計的機能修飾衣著通通有，「希望每一個人，都能為自己獨特的美感到驕傲」。

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No.9 居妮Ginny Daily

YouTube頻道：居妮Ginny Daily

「哈囉大家好！我居妮」曾經擔任過活動企劃、時尚雜誌編輯的居妮有著精緻童顏和纖細身材，熱愛時尚穿搭、彩妝造型等各種新鮮時髦大小事，風格融合日系甜美和韓式清新的她在YouTube擁有超過36萬訂閱。頻道影片內容多元，從髮型教學、彩妝試色、保養分享到旅遊Vlog都一應俱全，可愛俏麗的風格及自然不做作的個性讓她圈了大批粉絲。

居妮頻道中，與專業彩妝師寇瑞合作的「美妝保姆」單元更是受到網友熱烈歡迎，其中一支最熱門的「眼影教學」影片甚至累積超過178萬次觀看數！淺顯易懂地手把手教學，讓你在學習化妝的路上少走一些不必要的彎路、避開大家常犯的妝容地雷，一點一點變得更水！吸引大批網友稱讚「真的超實用！眼影畫法快又美」、「我喜歡你們的彩妝教學影片，講的很仔細」。

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No.8 Hello Catie

YouTube頻道：Hello Catie



說到具有代表性的美妝YouTuber，絕對不能不提「Hello Catie」，她可是台灣第一位突破百萬訂閱的美妝創作者，在茫茫KOL海中佔有重要的一席之地，清楚明瞭的產品心得分享以及有話直說的個性擄獲不少觀眾喜愛，不過犀利直接的大砲性格也不時掀起網友間的論戰。2019年移民加拿大後也設立副頻道「Hello！Catie Life」與粉絲分享生活日常。

Catie移居溫哥華後YouTube頻道的更新頻率逐漸降低，將生活重心放在家庭生活上，雖然上片率變低讓不少觀眾哀嚎「希望能更常看到Catie的影片」、「想念以前的高產量」，不過Catie仍在FB、IG等社群上分享彩妝保養等內容，且因為在國外生活，替粉絲們挖掘了不少歐美才有的美妝好物，每每都造成代購風潮。

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No.7 Hello 林襄

YouTube頻道：Hello 林襄



你沒看錯！就是那個「林襄！林襄！真的好香」的啦啦隊女神林襄，從網紅出身、曾以藝名「瑞希」當過遊戲實況主的林襄，現在是中華職棒啦啦隊Rakuten Girls的成員之一，「性感純慾」就是她的最佳形容詞，不僅在台灣擁有大批粉絲，甚至在日本也擁有超高人氣。

林襄IG擁有142萬追蹤數，經常分享個人穿搭，無論是甜美、休閒、火辣還是酷甜風格都難不倒她；YouTube頻道「Hello 林襄」更有「林襄LookBook」單元，直接在鏡頭前換衣服，讓誘人身材一覽無遺，且整個系列主題豐富多元，包含社會新鮮人平價穿搭術、冬衣怎麼穿才顯瘦，以及用顏色為搭配靈感的奶茶色、黑白穿搭，流行時尚教主稱號當之無愧。

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No.6 丹妮婊姐星球

YouTube頻道：丹妮婊姐星球



丹妮婊姐以美妝部落客起家，也會根據自身經歷聊聊情侶相處、識破渣男行徑等兩性話題，全身上下自帶滿滿的幽默感，總是能一本正經地講出犀利又爆笑的點評，生動精彩的敘述總能讓觀眾更加進入美妝的世界，還有網友稱讚「每次看婊姐的影片都像得到一次沈浸式的體驗」，尤其丹妮婊姐膚質號稱「中東大油田」，提供普遍為混合肌、油肌甚至有痘痘肌困擾的亞洲女生更多妝容、保養指引。

婊姐頻道裡的內容也不是只有美妝話題，還有各種生活趣事、旅遊Vlog、讀書心得等等，每一支影片都是笑料不斷、評論與心得都精確地講到你心坎裡，「歡迎走在時代尖端的表弟妹加入，孔子星球的掰快回去！」

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No.5 itsPeachi

YouTube頻道：itsPeachi



「單眼皮也要水水的」本名姓陶的Peachi，以名字諧音「陶子」為社群帳號取名，曾經在刷具品牌林三益工作的她，最早是在個人IG分享單眼皮妝容教學起家，一雙巧手畫出許多不同風格、類型的眼妝，在各式雙眼皮眼妝的教學中殺出一條血路，也成為單眼皮女孩們化妝路上的一盞苦海明燈。

有別於早期多以妝容分享為主，風格多變的Peachi近來經營內容逐漸以穿搭造型為重，除了極富特色的多層次日系穿搭本就受到粉絲喜愛之外，她在YouTube頻道十萬訂閱的Q&A中也曾透露「流量」也是影響經營主題的一大要素。發現比起妝容教學，富含巧思及細節的日系穿搭影片更受觀眾青睞，因此調整了社群、頻道的經營方向，也從中提升了不少自信心。

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No.4 Tang_ful

YouTube頻道：Tang_ful

熱愛歐美妝容風格的人一定認識她！YouTube頻道Tang_ful的創作者「湯」早期以精緻、誇張的歐美妝，在茫茫韓系、日系霸權的美妝部落客海中脫穎而出，不僅分享生活中常見的歐美妝容，也時常創作各種普通人難以駕馭卻富含藝術性的主題妝，令人為之驚豔。更曾因高超的化妝技巧受邀成為MIT彩妝品牌Solone的代言人！近年的風格則逐漸轉為較親民的日常妝，讓大批粉絲激賞「湯的化妝技巧沒變，但妝容風格變日常之後，學完更能應用啦！」

除了實用化妝教學之外，身為資深彩妝控的湯也固定在IG和YT頻道開箱新品，從開架到專櫃、MIT到歐美獨賣，甚至是在小紅書上爆紅的美妝品，她都搶在第一波為粉絲介紹、分享使用心得，也時不時挖掘到超多冷門但卻好用到爆炸的美妝好物，掀起網友們瘋狂搶購。

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No.3 Kimi紀卜心

﻿YouTube頻道：Kimi紀卜心

在綜藝節目《娛樂百分百》狼人殺單元中表現優異被封為「最強女高玩」的紀卜心，最早以「中學生女神」之姿爆紅，在網路上闖出名號，雖然走紅初期常收到黑粉和酸民攻擊。不過憑藉對時尚和美妝有著獨樹一格的品味，及遠赴加拿大進修彩妝習得的堅強實力，終於擺脫「花瓶」標籤，讓不看好她的網友紛紛改觀，大讚「她真的很厲害！」、「卜心進步好多」、「可以當專業彩妝師了」。

不僅靠實力說話，成為美妝時尚指標人物，紀卜心加入《娛樂百分百》狼人殺單元後，展現超強邏輯跟口條，替節目帶來不少效果、增添競賽可看度，再次收穫大批粉絲，還因認真不敷衍的遊戲態度，被觀眾稱為「紀走心」。能在美妝圈和演藝圈如魚得水，雙雙佔有一席之地的也只有紀卜心了吧！

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No.2 黃小米Mii

﻿YouTube頻道：黃小米Mii

YouTube頻道擁有近60萬訂閱的黃小米，從大學時期就開始經營部落格分享美妝，後來成為全職創作者後以各種開箱、評比影片闖出名號。自稱「超級筆記整理控」的她，時常發布各式彩妝、保養甚至香氛的評比影片，不只仔細分享心得，還會根據產品特性、適用膚質、適用場合等項目，逐一條列出產品優缺點，每次的影片都掀起粉絲熱烈迴響「小米每次的評比都是大補帖」、「就算最近沒打算買東西，也要先把影片收藏起來」。

熱愛穿搭、喜愛鑽研時尚潮流的黃小米也在2021年推出個人服飾品牌「MELLOW」，主打符合亞洲身形的美式時髦休閒風，希望打造出舒適、有個性又兼具修飾及流行度的服飾。品牌風格率性又不失細節，還有不分性別、男女可通穿的「Unisex」設計系列，超適合情侶們一起購入！

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No.1 崔咪Tramy

YouTube頻道：崔咪Tramy

曾在倫敦時裝學院（London College of Fashion）進修設計相關課程的崔咪，除了分享美妝保養等內容外，擁有設計產業背景的她也憑藉時尚專業度和敏銳度，在經營個人社群的初期就開始分享穿搭累積名氣，堪稱美妝時尚部落客始祖之一。還與另一半Hommy一起經營服裝品牌「BACK TO BRITISH」，以及個人同名彩妝品牌「TRAMY」。

然而崔咪在2017年發現自己罹患乳癌，歷經化療和切除手術等漫長的治療過程康復後，在2020年接受乳癌重建手術，並將一切的心路歷程拍成影片上傳至YouTube和網友們分享，讓許多病友從中得到鼓勵與面對的勇氣，也讓更多女性警惕、重視自身健康。恢復健康的崔咪不僅重拾對人生的信念，也了解到追求「美」的過程中要找到健康、舒服的方式，讓自己舒適自在才是最重要的！

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image source：IG／b2btramy888888（崔咪Tramy ）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月1日至2022年12月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『正妹時尚流行教主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統