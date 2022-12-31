夫妻吵架隔天他一開便當超傻眼 網讚：夫人品味真好！

夫妻之間相處，難免會碰到有所衝突的時候，而另一半會如何表達自己的不滿，也有各式各樣不同的方式。近來有位日本網友，就在和妻子吵架之後，發現對方創意十足的抗議行為。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「musubito3」分享一張照片，畫面中有個空空如也的便當盒，裡頭除了一雙筷子之外，就沒有其他東西了。不過旁邊的筷子盒裡，反倒裝著白飯、芝麻和酸梅，好像筷子盒才是便當本身一樣。

一位日本網友跟老婆吵架，隔天發現便當只剩下筷子盒中的米飯等等。圖擷自twitter

原來這是因為musubito3前一天和妻子吵架，隔天中午準備要享用便當時，才發現老婆給他的「驚喜」。而老婆把白飯全塞進筷子盒的這般創意，也引起許多網友的迴響。

不少網友就紛紛表示「這太新穎了」、「雖然不太好意思，不過你老婆的品味真好」、「笑到不行」、「真是位好老婆」、「光想像怎麼吃的畫面就笑了」、「還真的有人這樣做了」、「有筷子，還有芝麻跟酸梅配白飯，真是不錯的老婆」、「其實做成這樣挺花時間的」、「我以前是收到包七味辣粉的飯糰」。也有網友勸他「該去和好囉」、「回家前記得買個甜點啊」。