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台灣交通死傷頻傳！他揭「日本素質沒比較好」 1關鍵降低事故

聯合新聞網／ 綜合報導
日本針對駕駛人的法規很嚴格。 示意圖／ingimage
日本針對駕駛人的法規很嚴格。 示意圖／ingimage

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容，每年發生的交通事故死亡數更是驚人。對此，一名在日本的台灣人坦言，「日本人素質真的沒有比台灣人好到哪去」，但他們因為駕駛教育嚴格、考照制度極難，以及相關改善和規劃等，交通水準才會比台灣好上許多。

一名在日本持有金色證照（5年內無發生事故、無違規扣點）的台灣人發文提到，其實日本人的素質沒有比台灣人好到哪裡去，他們也會亂停腳踏車、鬼切、逆向、闖紅燈等，鬧區地板上還有一堆菸蒂，「單就這兩塊來說，日本人素質絕對沒有比台灣好，甚至台灣鬧區遠比新宿乾淨，腳踏車白目也比日本少」。

那為什麼日本人開車時素質就會變高？答案就是「法規」。原PO提到在日本拿到駕照之前，在上課過程就會不斷強調，「日本是徹底執行，大車撞人、撞腳踏車，一定是大車的錯，沒有什麼死角不死角，沒有什麼A柱不A柱」。

不僅如此，假設撞死睡在安全島上的醉漢，就算駕駛拿出各種行車紀錄和事證，還是因為「應注意而未注意」被判撞人致死，「很瞎！但是很嚴，法官認知就是因為死角你就注意不到，那麼路上隨時都可能有衝出來你看不到的行人，那是不是你也有理由可以撞他們？」

然而，除了駕駛教育嚴格、考照制度極難、駕照取消制度以外，日本駕駛法規更是嚴上加嚴，像是酒駕連坐法，強調酒駕沒有存在任何僥倖空間，再加上配合道路改善、停止線斑馬線退縮、行車道路縮限等，成功讓一般人的行車水準呈現相當高的表現。

職業駕駛方面則因為「求人方式和法規不同等級」，導致只要招不到合格司機，巴士就會直接縮減班次，不會要求司機多開車或是超時開車，「白話一句，就是人家寧可開天窗，也不要濫竽充數」。最後，原PO再次強調，「所以真的不是素質，而是我們放著給他爛，還找一堆理由，沒有想到去改善」。

日本 駕照 巴士

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