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台灣商圈越來越蕭條？台北東區沒逛街潮 內行人用1關鍵解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友提到東區的逛街人潮，現在都已經轉移到信義區和中山商圈。 示意圖／聯合報系資料照片
有網友提到東區的逛街人潮，現在都已經轉移到信義區和中山商圈。 示意圖／聯合報系資料照片

台灣的商圈類型相當多，除了有主打在地美食的夜市，也有以購物為主的逛街場所。不過，昨（29）日一名網友在網路上發文，表示台灣許多商圈都越來越冷清，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人點出是因為「商圈轉移」的關係。

昨日一名網友在PTT上以「沒人發現台灣一堆商圈都越來越蕭條了嗎」為題發文，原PO表示以前去台灣的知名商圈都是人擠人，店家一間接著一間開。不過，原PO發現這幾年有些改變，像是熱鬧的東區變得沒什麼人，「一直大內宣台灣人均GDP超越日韓，結果商圈不斷蕭條，卻說是因為大家消費習慣都改成網購」。

原PO認為網路購物的景氣也不太好，因為台灣最大的電商平台「蝦皮購物」，近期都開始裁員了，「線上購物也只有momo在賺，PChome也在賠錢，代表大家也沒在網路上消費多少啊！事實就是大家消費力道減少了，結果還在那扯是疫情導致大家不出門，根本就整個廢到笑啊！」

對於人們的消費習慣改變，原PO在貼文最後詢問大家，「沒人發現台灣一堆商圈都越來越蕭條了嗎？為何都人沒在關注這件事啊，真是豈有此理」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒特色，商圈賣的東西都一樣」、「東區在疫情前就已經沒落了」、「電商隔天到貨，下班去管理室取就好，幹嘛還要特地出門」、「台北到處都是商圈，人就被稀釋了啊」、「租金漲到翻，當然店家就倒了」。

有內行人提到「商圈轉移」的狀況，「可能商圈轉移、消費習慣改變、新賣場搶市」、「雖然街邊店越來越少，但大型賣場變多」、「東區是商圈轉移，移到信義區跟中山」、「商圈轉移是因為房東一直漲金租」、「中山人多到爆，只是換地方擠而已」。

PTT 網購 台灣人 東區 電商

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