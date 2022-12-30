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Toyz實戰館長！猛攻狂吃拳倒地 7小時長片吸80萬人朝聖

聯合新聞網／ 綜合報導
Toyz29日到成吉思汗健身俱樂部林口館展開第一次訓練。圖擷自YouTube
Toyz29日到成吉思汗健身俱樂部林口館展開第一次訓練。圖擷自YouTube

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）化解實況主史丹利與成吉思汗健身房創辦人陳之漢館長）的糾紛時，與館長成功談成150萬元的訓練合約，他於29日到成吉思汗健身俱樂部林口館展開第一次訓練，長達7小時的紀錄影片吸引80萬人次觀看。

Toyz至成吉思汗健身俱樂部林口館進行首次訓練，他在拉筋暖身後接受肌耐力訓練，館長另請教練指導其打拳腳步、站位、出拳等，接著Toyz、館長進入八角鐵籠體驗實戰。

Toyz聽到開始訊號後，便展開攻擊，他往館長臉上重擊一拳，然而館長不受影響，甚至拍拍臉頰要求他持續進攻，館長同時對他出拳，將他逼至牆邊。Toyz後續進攻中，有多拳順利命中館長，最終仍抵擋不住館長的攻勢，頭部、臉部、肚子多處都吃拳後倒地。

Toyz與館長實戰被猛攻倒地。圖擷自YouTube
Toyz與館長實戰被猛攻倒地。圖擷自YouTube

不少網友在影片下方留言「平常沒有在運動訓練習慣的人，訓練的第一天是最痛苦的，堅持下去啊，加油」、「重點不是痛是累，對手都有收力，拳擊是瞬間高強度運動，光要保持整場手護頭都很累，兩分鐘就可以汗流到全身濕透的運動」、「只剩半年期，訓練一定有所不同，收起任性，加油！」、「嚴師出高徒，館長是真的對toyz有期待有愛，母親剛過世了，還來現場教你，這就能看出館長非常重視你了」。

Toyz 館長 陳之漢

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