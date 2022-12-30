連BBC都報導過！台灣人超愛講「這4個字」 韓國人妻無法理解

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聯合新聞網／ 綜合報導
孝恩發現台灣人超級喜歡說「不好意思」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
孝恩發現台灣人超級喜歡說「不好意思」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個國家的文化和風情都不同，就連人與人之間的相處方式都差很多。一名嫁到台灣的韓國人妻孝恩表示，她發現台灣人超級喜歡說「不好意思」這四個字，而且使用的頻率還很高，令她感到相當困惑，無法理解台灣人究竟在不好意思什麼。

孝恩近日上談話性節目《小明星大跟班》，討論關於「韓國人眼中的台灣，這些事讓他們看傻眼」的相關話題。她認為台灣人太有禮貌了，講話很愛說「不好意思」，而且使用頻率多到誇張，坦言自己無法明白到底哪裡不好意思了。

對此，主持人吳宗憲則解釋，「一般就是禮多人不怪啊！」女兒Sandy（吳姍儒）也接著回答，「而且你們才有禮貌吧！就你們有時候很誇張，鞠躬什麼的」。然而，曾與韓國男友交往的瑤瑤（黃喬歆）表示，「我覺得韓國人他們有禮貌的對象，只會是對自己有利益關係的人，才會對他有禮貌」。

針對瑤瑤的論點，南韓籍男星綠茶（林埈永）反駁，「沒有啦！我們看到長輩就禮貌，怎麼會跟利益關係？妳到底被韓國人受傷到什麼時候？妳有事嗎？妳到底多恨韓國人啊，一直在說韓國人怪怪的！」相關話題在節目中掀起熱議，現場來賓激烈討論。

事實上，台灣人的口頭禪「不好意思」，過去就曾被英國廣播電台（BBC）以「永不停止道歉的島嶼」當作報導主題，分析「不好意思」對於台灣人的重要性和意義，而且這四個字不僅是一種感覺、一個行為準則，更是貫穿台灣文化的思想體系。

台灣人 BBC 南韓

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