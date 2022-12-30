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視力檢查一定看過這張圖！廠商公布取材地點：熱氣球是合成的

聯合新聞網／ 綜合報導

曾經檢查過眼科視力，並且戴上眼鏡的人，應該都對一張在視力檢測機器內顯示，有著空曠草原和熱氣球的圖片存有印象。事實上這張圖片，乃是由日本眼科機械製造商「NIEDK」所製作的。近來他們也藉此向推特官方喊話，希望能獲得金色勾勾的認證。

這張視力測驗必定會看到的圖片，其實來自於日本廠商的產品。圖擷自twitter
這張視力測驗必定會看到的圖片，其實來自於日本廠商的產品。圖擷自twitter

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，這張圖片的原型為亞利桑那州的一條道路。NIEDK創業者曾經到美國留學，並夢想成立世界最大的醫療機械製造商。而道路中央的熱氣球則是合成的，機械會藉由眼球對焦的移動狀態，來判定測試者的視力情形。

其實除了這張熱氣球以外，市面上還曾出現像是宇宙星爆、飛機等等的畫面測試。不過到了最後，發現這張熱氣球圖片的效果最好，於是便獲得了市場高度青睞。除了日本，這款機器已經外銷超過100個國家。

近來，代理該款機器的發行商「G-SQUARE」在官方twitter上，分享這張熱氣球測試圖，並且向伊隆馬斯克喊話，表示這張著名的圖片就來自於他們公司，希望帳號能借此獲得推特官方的金色勾勾認證。

網友們也紛紛附和「這不是配眼鏡前一定會看到的圖嗎」、「都靠這個在調整度數」、「原來是你們公司的東西，多學到一件事了」、「原來不是只有日本，連國外都用過」、「測試過程中都感覺不出到底測了什麼」、「今天才剛好去看眼科」、「一直以來都受貴公司照顧了」。

熱氣球 視力

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