快訊

台股早盤挫逾150點 上演萬四保衛戰 台積電股價下跌7元

葉匡時批高捷美麗島站出口「為人詬病」 網友也附和

年終將近 一年一聘的勞工 別讓權益睡著了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他到電話亭KTV陶醉高歌「畫面被播送」 網友笑瘋：社死現場

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自Dcard
圖擷自Dcard

你有看過「電話亭KTV」嗎？民眾只要在類似電話亭的KTV包廂內投幣，便能一展歌喉。不過，近日有網友在西門町商圈附近發現一台「免費」的個人KTV，他高歌一曲後卻傻眼，因為自己在裡頭飆高音的樣子全都被投射到外頭的螢幕上，網友也笑翻直呼這根本就是「大型社死現場」。

一名網友在Dcard以「大家不要隨便進去這種電話亭KTV…」為題發文表示，他在西門町看到某直播平台的電話亭KTV，心血來潮又發現是免費的，便興高采烈地走進去飆高音、唱rap，完全沒發覺不對勁。

然而接下來馬上就出意外了，「我在裡面發瘋飆高音的樣子竟然直接投放到旁邊的LED版面上…」。原PO表示，當天的飯局裡還有自己想挽回的前女友，在此之前他都很「矜持」，想維持酷酷的形象，沒想到卻形象大崩壞：「雖然事後她說很可愛，但我弟說她和她朋友全部都在外面笑，現在想到還是覺得好想死…」。

網友看了全都笑翻：「我那天經過也有看到，裡面的人也不知道會被播出來的樣子，整個陶醉到不行，笑噴」、「我要是你朋友我也會在外面笑」、「超好笑，看到這台佈置這麼誇張，沒有覺得哪裡怪怪的嗎」、「大型社死現場」。

還有人表示，在包廂裡唱歌的畫面不只會出現在外頭的螢幕上：「你知道嗎...這個還會出現在X直播的直播間ㄟ…」、「免錢的最貴」、「建議提告 這什麼噁心設施」。

圖擷自Dcard
圖擷自Dcard

延伸閱讀

五月天演唱會嗨爆孩子卻睡到打呼 他哭笑不得：完全不給面子

公廁衛生紙「從中間抽」她喊好難用 網友反推：乾淨又不浪費

日本第8波疫情肆虐、單日死亡創新高 林氏璧籲赴日帶「三寶」同行

只到今天！「好市多神物」突特價 會員崩潰：我才剛買完

相關新聞

他到電話亭KTV陶醉高歌「畫面被播送」 網友笑瘋：社死現場

你有看過「電話亭KTV」嗎？民眾只要在類似電話亭的KTV包廂內投幣，便能一展歌喉。不過，近日有網友在西門町商圈附近發現一台「免費」的個人KTV，他高歌一曲後卻傻眼，因為自己在裡頭飆高音的樣子全都被投射到外頭的螢幕上，網友也笑翻直呼這根本就是「大型社死現場」。

要發紅包還要聊尷尬話題 她好奇「真有人長大還喜歡過年？」

農曆春節倒數不到一個月，有些人開始整理家裡，也有人正在規劃拜訪親戚的行程。今（28）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問「還有人長大之後還喜歡過年嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，兩派網友大方分享自己的看法。

兵役延一年好崩潰？網列幾點擔憂 過來人：由奢入儉難

總統蔡英文昨（27）日上午召開國安高層會議，拍板民國94年次後出生役男、今年高三學生義務役將改為1年，而薪資也從目前的月薪6510元提高至26307元，但仍讓許多民眾哀號聲四起。不過，就有78年次當過一年兵的過來人質疑「為何現在年輕人這麼崩潰」，引發熱烈討論。

《阿丸達》來了！比《阿凡達》先上映 爛片公司又「致敬」大片

電影《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）上映成為全城熱話，有網友發現有部山寨版「阿凡達」，叫《阿丸達：水之戰》（Battle for Pandora）早在12月初在合法的串流平台上架，比正版還要早公映。

役男月薪調漲「小蜜蜂阿嬤」要發財了？ 過來人曝：錢花在這最有價值

蔡英文總統昨（27）日國安高層會議拍板定案「義務役延長為一年」，根據規劃，未來義務役男薪資，將從目前的月薪6510元調整為20320元，並增加新武器、裝備及民防訓練，將於民國113年1月1日開始實施。有網友好奇，開著發財車在軍營附近的店家「小蜜蜂」是不是要發財了，引起不少網友熱烈討論。

這部禁忌戀台劇堪稱「年底神劇」 陸網瘋讚：這劇情只有台灣拍得出來！

近年台劇大爆發，從《想見你》、《華燈初上》、《俗女養成記》、《村裡來了個暴走女外科》等，都可以看出故事題材變得多元，製作精緻度也有升級。近期有微博、小紅書網友熱議一部台劇劇情，不僅大談師生戀，還有複雜的身世之謎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。