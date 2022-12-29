他到電話亭KTV陶醉高歌「畫面被播送」 網友笑瘋：社死現場

你有看過「電話亭KTV」嗎？民眾只要在類似電話亭的KTV包廂內投幣，便能一展歌喉。不過，近日有網友在西門町商圈附近發現一台「免費」的個人KTV，他高歌一曲後卻傻眼，因為自己在裡頭飆高音的樣子全都被投射到外頭的螢幕上，網友也笑翻直呼這根本就是「大型社死現場」。

一名網友在Dcard以「大家不要隨便進去這種電話亭KTV…」為題發文表示，他在西門町看到某直播平台的電話亭KTV，心血來潮又發現是免費的，便興高采烈地走進去飆高音、唱rap，完全沒發覺不對勁。

然而接下來馬上就出意外了，「我在裡面發瘋飆高音的樣子竟然直接投放到旁邊的LED版面上…」。原PO表示，當天的飯局裡還有自己想挽回的前女友，在此之前他都很「矜持」，想維持酷酷的形象，沒想到卻形象大崩壞：「雖然事後她說很可愛，但我弟說她和她朋友全部都在外面笑，現在想到還是覺得好想死…」。

網友看了全都笑翻：「我那天經過也有看到，裡面的人也不知道會被播出來的樣子，整個陶醉到不行，笑噴」、「我要是你朋友我也會在外面笑」、「超好笑，看到這台佈置這麼誇張，沒有覺得哪裡怪怪的嗎」、「大型社死現場」。

還有人表示，在包廂裡唱歌的畫面不只會出現在外頭的螢幕上：「你知道嗎...這個還會出現在X直播的直播間ㄟ…」、「免錢的最貴」、「建議提告 這什麼噁心設施」。