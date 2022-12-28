兵役延一年好崩潰？網列幾點擔憂 過來人：由奢入儉難

總統蔡英文昨（27）日上午召開國安高層會議，拍板民國94年次後出生役男、今年高三學生義務役將改為1年，而薪資也從目前的月薪6510元提高至26307元，但仍讓許多民眾哀號聲四起。不過，就有78年次當過一年兵的過來人質疑「為何現在年輕人這麼崩潰」，引發熱烈討論。

該名網友在PTT上以「當個一年兵有這麼崩潰嗎？」為題發問，他透露自己是78年次的，當年義務役也是一年兵，雖然後來把兵役減少到4個月，但如今又拍板定案將兵役改回一年，讓他不解「現在年輕人怎麼那麼崩潰？何況薪水還比那時候高那麼多，多了八個月而已有這麼嚴重？」。

許多退役民眾認為，「沒有以前這麼慘了啦，現在根本不敢操，頂多在那邊大小聲而已」、「如果有2萬多的話其實也還算不錯，反正當兵就想像有人花錢讓你練身體，以前只有6千真的人人都想逃」、「其他國家兵役都2-3年，就算改一年還是很短」、「我當1年10個月都沒怎樣，1年還在那邊崩潰」。

而總結網友們留言，主要顧慮可分為五大種類，分別是1.時間太長、2.錢太少、3.訓練意義不大、4.擔心學長與軍階制度、5.與另一半分手。對此，也有網友針對各點提出反駁，時間長度關係其實只是「由奢入儉難」，看著現在只要4個月，造成心理不平衡，而薪資部分儘管比起出社會工作來的少，但也從6千提升至2萬以上，其實也還算不錯。

另外訓練並非無意義，不少人表示「 一年改變訓練內容會很有戰力，四個月根本只夠訓練體能」、「這是國民義務，老爸叔叔伯伯阿公祖公都當過了」、「怎麼會沒有意義，一年的免費健身訓練，肌肉量出來直接帥爆屌打替代役」。