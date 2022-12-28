《阿丸達》來了！比《阿凡達》先上映 爛片公司又「致敬」大片

電影《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）上映成為話題，有網友發現有部山寨版「阿凡達」，叫《阿丸達：水之戰》（Battle for Pandora）早在12月初在合法的串流平台上架，比正版還要早公映。

不過這部老翻除了戲名，橫看豎看都和正版電影並無關係，其實《阿丸達》由美國著名B級片製作公司「瘋人院」The Asylum出品，這家公司最擅長蹭熱度，將最新上映的好萊塢大製作製作成山寨版本，而內容基本上跟原版無關，通常最像的就只有劇名。

就像這部《阿丸達》，台灣譯名玩諧音，英名戲名就只「借用」了《阿凡達》的「潘朵拉」（Pandora），劇情其實講地球人對抗外星侵略者，將畫面較偏藍色調當充數，被騙上當的觀眾通常都會叫「退錢」，但亦有不少人覺得這家公司的出品相當過癮，有一定數目的粉絲。

「瘋人院」其實都有自家原創作品，當中最出名是《飛鯊風中轉》（Sharknado）電影系列，6年內拍了8集。以往「瘋人院」所有出品都直接製成DVD販賣，不過今年他們就迎來首部在戲院正式上映的作品，而且是惡搞今年最賣座的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）、名叫《Top Gunner: Danger Zone》的電影，台灣譯作《捍衛勇士：獨行客》，跟正版的譯名就只差一個字而已。

因為蹭熱度，「瘋人院」都幾部惡搞作品先後被原版的出品方控告侵權，但他們通常改個名就可以了事。據悉「瘋人院」成立25年至今，沒有一部出品是賠錢收場，證明爛片絕對有市場。

延伸閱讀：

阿凡達2｜印度男子看電影期間心臟病發亡 醫生：疑太興奮出事

搶先睇新加坡「阿凡達體驗」限定展 實測五大光影動態焦點項目

文章授權轉載自《香港01》