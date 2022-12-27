快訊

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公廁衛生紙「從中間抽」她喊好難用 網友反推：乾淨又不浪費

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自dcard
圖擷自dcard

以往公廁大多提供「捲筒式衛生紙」讓民眾使用，近年則出現「一抽就斷」的中央抽取式衛生紙，日前有網友發文抱怨新抽法很不方便，其他人卻幾乎一面倒表示很喜歡這種設計：「不止防髒還能防那些愛偷衛生紙的人」、「天才發明」。

一名女網友在Dcard以「衛生紙變成這樣好不方便…」發文表示，用中央抽取式的衛生紙抽出來後都變得皺巴巴的，還要自己攤平，而且還沒抽到自己想要的長度就會斷掉，萬一衛生紙不小心斷在抽孔裡還要弄好久，想詢問網友有沒有什麼實用小技巧可避免這些情況發生。

貼文一出，留言區網友幾乎一面倒大讚這種抽法不只衛生，也能防止浪費：「天才發明」、「很討厭那種捲筒的，缺德的人會拉一大條垂垂在地上」、「捲筒都要左右滾才找得到，這個方便許多」、「有時候找不到捲筒紙頭大家都會一直滾直到找到，不知道經歷了多少人的手」、「潔癖人喜歡這個」。

不喜歡中央抽取式衛生紙的網友大多有過慘痛經驗，「超討厭這種，有一次在加油站上廁所他們就是用這種衛生紙，結果卡住…拉不出來真的超生氣」、「斷在裡面完全拿不到，超傻眼」。另外也有網友分享如何不讓衛生紙「一抽就斷」：「握住慢慢拉，拉到要的長度迅速拔斷」、「把速度放慢！我發現抽的慢一點通常都可以不斷掉」。

衛生紙 Dcard

延伸閱讀

沈富雄籲賴清德辭副總統改當閣揆 提8點建議救綠營：保證有效

男鄰居深夜慘叫「像中邪」 房東吐真相讓她超傻眼：很靠X！

他PO照「速限15公里」質疑太狠 網一看背景秒懂：正常好嗎！

打開老爸手機驚見「手寫算式」 自創新用法引網笑：很可愛！

相關新聞

公廁衛生紙「從中間抽」她喊好難用 網友反推：乾淨又不浪費

以往公廁大多提供「捲筒式衛生紙」讓民眾使用，近年則出現「一抽就斷」的中央抽取式衛生紙，日前有網友發文抱怨新抽法很不方便，其他人卻幾乎一面倒表示很喜歡這種設計：「不止防髒還能防那些愛偷衛生紙的人」、「天才發明」。

打開老爸手機驚見「手寫算式」 自創新用法引網笑：很可愛！

現代許多人都會使用手機內建的計算機，然而有網友卻分享自己父親竟是使用手機的「備忘錄」，並以手寫的方式「寫算式」，讓他忍不住直呼「爸爸～手機有計算機可以用，不用用手算啦！」，網友也紛紛表示爸爸「很可愛」。

YouBike 2.0算不算成功的政策？ 使用者比較兩代優缺點

YouBike微笑單車1.0逐漸退場，整體以2.0為主，兩代間不僅外觀配色明顯不同，第二代的龍頭還有感應裝置，一眼就可以清楚分辨。昨（25）日一名網友在網路上發文，討論「YouBike 2.0算不算成功」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論，有使用者就提出兩代的優缺點。

超商飲料罐驚見「手寫13個神祕英數字」 內行人解答背後玄機

近日有女子在超商買了一罐熱飲，看到瓶身側面有一串手寫神秘數字，於是發文請教數字含義，引出不少有經驗的超商員工出面解釋，上頭數字其實是超商溫罐的有效日期，全台7-11都統一用此寫法標註。

「實體店試穿完回家網購下單」很糟糕嗎？ 消費者吐出真心話

隨著科技日益發達，購物的選擇也越來越多種，除了可以直接到實體店挑選，還可以透過網路下單。昨（25）日一名網友在網路上發文，表示如果去實體店試穿鞋子尺寸，然後離開後卻用網路購買，究竟這樣的行為會不會很糟糕？而貼文曝光後也掀起討論，大多數網友都認為這很正常。

30幾穿史努比被同事嘲笑「都幾歲了」 網寬慰：我阿嬤也穿

近日一名30歲出頭的女子穿著印有卡通人物史努比（Snoopy）的T恤上班，卻被同事嘲笑年紀那麼大還穿卡通圖案的衣服，令她難過上網問道，「30幾穿史努比錯了嗎？」結果引來許多網友暖心安慰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。