公廁衛生紙「從中間抽」她喊好難用 網友反推：乾淨又不浪費

以往公廁大多提供「捲筒式衛生紙」讓民眾使用，近年則出現「一抽就斷」的中央抽取式衛生紙，日前有網友發文抱怨新抽法很不方便，其他人卻幾乎一面倒表示很喜歡這種設計：「不止防髒還能防那些愛偷衛生紙的人」、「天才發明」。

一名女網友在Dcard以「衛生紙變成這樣好不方便…」發文表示，用中央抽取式的衛生紙抽出來後都變得皺巴巴的，還要自己攤平，而且還沒抽到自己想要的長度就會斷掉，萬一衛生紙不小心斷在抽孔裡還要弄好久，想詢問網友有沒有什麼實用小技巧可避免這些情況發生。

貼文一出，留言區網友幾乎一面倒大讚這種抽法不只衛生，也能防止浪費：「天才發明」、「很討厭那種捲筒的，缺德的人會拉一大條垂垂在地上」、「捲筒都要左右滾才找得到，這個方便許多」、「有時候找不到捲筒紙頭大家都會一直滾直到找到，不知道經歷了多少人的手」、「潔癖人喜歡這個」。

不喜歡中央抽取式衛生紙的網友大多有過慘痛經驗，「超討厭這種，有一次在加油站上廁所他們就是用這種衛生紙，結果卡住…拉不出來真的超生氣」、「斷在裡面完全拿不到，超傻眼」。另外也有網友分享如何不讓衛生紙「一抽就斷」：「握住慢慢拉，拉到要的長度迅速拔斷」、「把速度放慢！我發現抽的慢一點通常都可以不斷掉」。