YouBike 2.0算不算成功的政策？ 使用者比較兩代優缺點

YouBike微笑單車1.0逐漸退場，整體以2.0為主，兩代間不僅外觀配色明顯不同，第二代的龍頭還有感應裝置，一眼就可以清楚分辨。昨（25）日一名網友在網路上發文，討論「YouBike 2.0算不算成功」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論，有使用者就提出兩代的優缺點。

昨日一名網友在PTT上以「YouBike 2.0算不算成功的政策」為題發文，原PO表示自己最近才發現YouBike 2.0不錯用，不僅擴站速度很快，站點也相當多，「對於懶得走路的我來說，短距離移動很方便」。然而，原PO提到當初YouBike 1.0和YouBike 2.0不相容的時候，就出現不少質疑的聲音，「現在看起來當初毅然決然放棄1.0換成2.0，是不是正確的決定？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「2.0光是座椅好調就大勝」、「2.0好用，1.0很久沒騎了」、「2.0真的好騎，而且站點又多」、「2.0真的舒服，手機直接借還」、「用2.0騎了N次環北，設計更潮、車況更佳，騎過後就不想騎1.0」、「2.0比較好騎，同個站點每次都1.0剩一堆，2.0被搶光」、「我比較喜歡2.0」。

也有網友提出不同觀點，「不算吧！2.0比1.0難騎，能自選還是會選1.0」、「2.0因為一個站樁只能停一台車，有時候熱門站點車輛常常不夠，或者停太多」、「2.0比較難騎，不知道為什麼整個重心往前」、「2.0遍地開花比1.0密度高，但有些小站常借不到車，只能多走幾步路到下一個站點」、「2.0缺點就是感應明顯比較慢」、「2.0完全靠無線，遇過訊號不良導致無法解鎖車鎖」。