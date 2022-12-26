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日本交通費比台灣貴很多？ 過來人提1面向：差了7倍以上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網路上發文，詢問大家「日本交通費很貴嗎？」 示意圖／ingimage
一名網友在網路上發文，詢問大家「日本交通費很貴嗎？」 示意圖／ingimage

隨著國境逐漸解封，世界各國放寬入境限制，不少台灣人搶著出國玩，同時「物價差異」也成為討論話題。今（26）日一名網友在網路上發文，詢問大家「日本交通費很貴嗎？」而貼文曝光後也掀起熱議，有過來人提到過路費貴台灣7倍以上。

今日一名網友在PTT上以「日本交通費很貴？」為題發文，原PO在貼文開頭就指出，「現在只要討論到台日物價，一定會有人跳出來說日本交通費很貴，台灣很便宜這個說法」。原PO認為日本公司會補助員工上下班通勤費用，但是台灣卻沒有，而且如果是開車，就應該把買車的成本也算進交通費。此外，台灣的車價比起日本貴上很多，大多數的停車場也不算太便宜。對此，原PO好奇詢問大家，「綜合來說，台灣通勤成本有比日本便宜？還是又再騙了」。

貼文底下吸引大量回應，不少過來人都很有感，「日本過路費約台灣的7倍以上」、「日本計程車很貴」、「日本高速公路過路費貴很多，好幾倍的那種」、「你跟你朋友住在同一個城市，但你去他家玩，搭大眾運輸來回要花300台幣」、「新幹線東京到大阪15000日幣（約3477台幣）左右，台北到高雄的高鐵便宜多了」、「交通真的貴啊，或者說台灣交通太便宜」、「停車費、稅金、驗車、保險，日本都比台灣貴不少」、「日本買車要車位證明」、「日本公車或地鐵，基本上一段就台幣40到50元」。

也有網友提到，「以日本人所得，還好而已」、「怎麼不說日本薪水比台灣高2倍」、「貴是以台灣低薪來講的啊」、「貴不貴要跟當地薪資水準比吧」、「怎麼都沒人說，他們的薪水跟我們有差距」、「很多人不知道日本公司還有居住津貼、配偶津貼、小孩津貼」、「日本交通費是實報實銷，連加油錢都可以報」、「日本企業普遍都會全額補助交通費啊」。

日本 PTT 高速公路 薪資 台灣人

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