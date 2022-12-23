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2022屏東人「想要但沒有」TOP 3出爐！ 網敲碗求好市多進駐

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東人「2022想要但沒有」的TOP3出爐，許多網友敲碗好市多可以擴點屏東。路透
屏東人「2022想要但沒有」的TOP3出爐，許多網友敲碗好市多可以擴點屏東。路透

你希望自己居住的城市進駐什麼店家呢？近日有臉書粉絲專頁調查，屏東人「想要但沒有」的東西是什麼，前三名出爐後引起許多網友討論，其中好市多得到最多網友青睞，紛紛許願希望好市多能進駐屏東。

臉書粉專「屏東點」貼文，公布該粉專於Instagram限時動態中做出的「2022屏東人想要但屏東人沒有」TOP 3，而第一名為好市多COSTCO，第二名為海底撈火鍋，第三名則為高鐵站。

針對好市多，有網友留言「許願好市多，感恩」、「除了好市多，其他並不想要」、「好市多～婆家的姐姐常跑來高雄好市多採購」，但也有網友分析，認為「整個屏東市加周圍鄉鎮是養不起一間好市多的」。

對於海底撈，網友有不同意見，認為「海底撈真的不怎樣欸」、「想吃海底撈的是味蕾集體車禍嗎？」、「海底撈吃過一次就拜拜」、「海底撈真的不推」。

此外，也有許多人對高鐵有不同看法，表示「高鐵其實不必。建築起來只會更虧錢。好市多比較實在」、「我懂好市多，但高鐵我真的覺得要蓋在東港林邊枋寮還有車城其中一個，就是不能蓋在屏東市裡面根本就是多的，而且路線根本還要倒車」。

有網友認為屏東蓋捷運較實際，表示「比較希望有高捷（延伸），高鐵還要徵地倒車繞一大圈，真的不是很ok」、「捷運比較好，老人多小孩多，都方便。減少老人反應不及造成行車困擾的風」、「大眾運輸比較需要啦，住在屏東市覺得屏東市好適合輕軌」、「比較想要捷運」。

好市多 屏東 海底撈 高鐵

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