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不怕沒人吃！冬至拜拜不用湯圓 她改用這兩樣取代獲好評

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在冬至準備巧克力和麻糬取代湯圓來拜拜。 圖擷自家常菜
原PO在冬至準備巧克力和麻糬取代湯圓來拜拜。 圖擷自家常菜

昨天（22日）是冬至，許多人這天都會準備湯圓來祭祀祖先和神明，不過有一名女網友表示因為家人不喜歡吃湯圓，因此供品當中並沒有這一道，她PO出桌上供品的照片，創意的準備讓其他人也稱讚。

原PO在臉書「家常菜」寫道因為家人不愛吃湯圓，所以每一年的冬至都不會準備湯圓來祭拜，反而是拿金莎巧克力來拜，今年為了再豐富一些，除了金莎巧克力之外，還多加了麻糬來取代湯圓。

從照片中看到供桌上的供品分成兩部分，一部分是祭拜祖先，桌上的三個小碗中各放了六顆麻糬，另外還有芒果布丁等供品；另一部分則是祭拜神明，同樣也是三個小碗，碗中除了麻糬外，還多加了金莎巧克力。

原PO的創意獲得多數人的好評，「妳真的思想很超越～給妳按讚」、「可以順應時代演化變通，真的是太棒了」、「這個我喜歡，筆記起來，今年拜了9碗湯圓，最後都是倒給豬豬吃了」、「有創意」、「這樣拜好完全不用擔心沒人吃」、「很創新，但我家傳統，老一輩不能接受」、「這樣很棒，至少不會浪費吃不完倒掉」、「最重要的是有誠心，浪費食物也不是好事，拜會吃的才是對的」。

冬至 湯圓

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