男友在清原芋圓打工！冬至日突然失聯好久 直到收1照片秒懂了

昨（22）日是一年一度的冬至，許多人除了會在這天拜拜祈求平安，還會依照習俗吃湯圓。然而，一名女網友在網路上發文，表示在清原芋圓打工的男友，冬至當天從早上8時進店後，整整3小時都呈現失聯狀態。

昨日一名女網友在Dcard上以「冬至湯圓災情回報」為題發文，她在貼文開頭就好奇詢問，「各位在清原芋圓打工的家屬還好嗎？大家買得到冬至湯圓嗎？」原PO透露男友在清原芋圓打工，從昨日早上8時抵達店面後，過了3小時都無消無息，直到中午收到一張照片。

從照片中可以看見，桌上堆滿貼有標籤的紙碗，乍看之下數量絕對破百，照片上還用文字補充，「今天勿進清原，內有湯圓大戰」。對此，原PO表示男友中午說今天關店，不接外來客了，因為訂單已經滿到晚上8時，甚至要留下來支援到最後一刻，讓她傻眼直呼「真滴是有夠瘋狂的！」

原PO男友在清原芋圓打工，昨日因為是冬至而忙翻了。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「買不到清原湯圓+1」、「我阿嬤吃太多甜湯圓，血糖飆高現在在醫院，這算災情吧」、「跑了好幾個點，終於買到一碗紅白湯圓」、「今天本來要去買清原，結果也是說只接外送單」、「每家甜品店都大排長龍」、「今天公司就發清原的湯圓」、「今天跟同事本來也要訂清原的紅豆湯圓，結果點好平台之後，就顯示無法訂餐」、「看來我很幸運，晚上8時打去清原問還有」。

也有在清原芋圓打工的網友和家屬提到，「我是清原家屬，男友是店長，冬至這天也是直接消失」、「湯圓煮到快哭出來」、「災情回報+1，煮不完的甜湯，根本冬至湯圓大亂鬥」、「前清原幹部表示：開大煮甜湯、煮湯圓…忙裡忙外，單多還要顧好不能冷掉了」。有網友分享其他甜湯店的狀況，「我朋友的花生仁湯店，冬至做了20萬營業額，操到不知道自己在幹嘛」。