快訊

明年起家事移工可在雇主家自主防疫 「快篩陰可工作」

症狀越來越糟！金曲歌后詹雅雯突宣布出國：再等就沒力氣了

安德魯王子涉性侵遭拔軍銜 英王查理三世要王后接手

男友在清原芋圓打工！冬至日突然失聯好久 直到收1照片秒懂了

聯合新聞網／ 綜合報導

昨（22）日是一年一度的冬至，許多人除了會在這天拜拜祈求平安，還會依照習俗吃湯圓。然而，一名女網友在網路上發文，表示在清原芋圓打工的男友，冬至當天從早上8時進店後，整整3小時都呈現失聯狀態。

昨日一名女網友在Dcard上以「冬至湯圓災情回報」為題發文，她在貼文開頭就好奇詢問，「各位在清原芋圓打工的家屬還好嗎？大家買得到冬至湯圓嗎？」原PO透露男友在清原芋圓打工，從昨日早上8時抵達店面後，過了3小時都無消無息，直到中午收到一張照片。

從照片中可以看見，桌上堆滿貼有標籤的紙碗，乍看之下數量絕對破百，照片上還用文字補充，「今天勿進清原，內有湯圓大戰」。對此，原PO表示男友中午說今天關店，不接外來客了，因為訂單已經滿到晚上8時，甚至要留下來支援到最後一刻，讓她傻眼直呼「真滴是有夠瘋狂的！」

原PO男友在清原芋圓打工，昨日因為是冬至而忙翻了。圖擷自Dcard
原PO男友在清原芋圓打工，昨日因為是冬至而忙翻了。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「買不到清原湯圓+1」、「我阿嬤吃太多甜湯圓，血糖飆高現在在醫院，這算災情吧」、「跑了好幾個點，終於買到一碗紅白湯圓」、「今天本來要去買清原，結果也是說只接外送單」、「每家甜品店都大排長龍」、「今天公司就發清原的湯圓」、「今天跟同事本來也要訂清原的紅豆湯圓，結果點好平台之後，就顯示無法訂餐」、「看來我很幸運，晚上8時打去清原問還有」。

也有在清原芋圓打工的網友和家屬提到，「我是清原家屬，男友是店長，冬至這天也是直接消失」、「湯圓煮到快哭出來」、「災情回報+1，煮不完的甜湯，根本冬至湯圓大亂鬥」、「前清原幹部表示：開大煮甜湯、煮湯圓…忙裡忙外，單多還要顧好不能冷掉了」。有網友分享其他甜湯店的狀況，「我朋友的花生仁湯店，冬至做了20萬營業額，操到不知道自己在幹嘛」。

湯圓 冬至 Dcard 打工

延伸閱讀

冬至煮湯圓so easy？女大生弄錯一步驟 慘收「焦黑團狀料理」

冬至掀湯圓口味論戰 全家突曝「芝麻湯圓都含花生」芝麻派崩潰了

冬至不宜房事？妹子想壞壞遭男友拒絕「身體會虛」 她一看禁忌表傻了

嗨買湯圓過冬至！他回家一看怒譙髒話「X的」 真相笑翻萬人

相關新聞

男友在清原芋圓打工！冬至日突然失聯好久 直到收1照片秒懂了

昨（22）日是一年一度的冬至，許多人除了會在這天拜拜祈求平安，還會依照習俗吃湯圓。然而，一名女網友在網路上發文，表示在清原芋圓打工的男友，冬至當天從早上8時進店後，整整3小時都呈現失聯狀態。

嗨買湯圓過冬至！他回家一看怒譙髒話「X的」 真相笑翻萬人

每逢冬至，許多民眾都會吃湯圓應景，但卻有網友分享讓人哭笑不得的狀況。一名男網友發文表示，買了一盒知名品牌的「湯圓」，回家準備煮時，才發現似乎怪怪的，原來他不小...

冬至不宜房事？妹子想壞壞遭男友拒絕「身體會虛」 她一看禁忌表傻了

今（22）日是冬至，許多人會在這天吃湯圓、拜拜燒金紙祈求平安，然而冬至也有6大禁忌需要避開。就有一名女網友表示，本來想趁冬至早上和男友「床戰」，沒想到遭對方婉拒，還搬出禁忌稱「冬至不宜房事」，讓她當場愣住，好奇發文表示...

猛姐等捷運「原地練核心」 路人看傻：國軍需要這種人才

等捷運的空檔只能排隊滑手機？有民眾目擊一名「在地女子」直接趴在地上做棒式運動，完全沒在怕路人側目。

「因為聖誕樹要下雪呀！」男孩把奶粉當雪花撒 媽見一片白茫茫超崩潰

聖誕節即將來到，許多民眾都會佈置小型的聖誕樹，來增添節日儀式感。不過，近日有一名媽媽在臉書上分享，家裡聖誕樹下積滿「小雪」，地板變成白茫茫一片...

聖誕禮物收到「怒氣全消禮包」 超神組合引網大讚：有創意！

聖誕節將近，許多人開始準備交換禮物，要給收禮者一份驚喜，日前就有網友分享他收到的「紓壓禮包」，裡面有「雷神錘、科學麵、豬排」，還有一張「使用說明書」，網友看完笑瘋「太用心了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。