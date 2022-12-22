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恐龍家長再現！兒子在餐廳「玩插座」觸電倒地 母控店家：他才12歲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長抱怨自己帶12歲的兒子到餐廳用餐，卻因為店員提供的鐵製餐具讓兒子觸電。示意圖／ingimage
一名家長抱怨自己帶12歲的兒子到餐廳用餐，卻因為店員提供的鐵製餐具讓兒子觸電。示意圖／ingimage

近日一名網友匿名發文抱怨自己帶12歲的兒子到火鍋店用餐，兒子在自己離開座位時玩插座結果當場倒地，他指控火鍋店草菅人命，但他不僅「討拍」不成，還反遭大批網友指責根本就是「恐龍家長」。

有網友在「匿名2公社」po文抱怨，自己帶著12歲的孩子到餐廳用餐，入座後他先獨自前往廁所，回座後卻看到緊張的店員和倒地的兒子，緊急將孩子送醫了解情況後怒批店家草菅人命、不負責任。

這名家長寫道：「我兒子才12歲能懂什麼？ 店員竟然在我不在場時把鐵製餐具放在桌上，而且插座又剛好在我兒子旁邊，請問店員是瞎子嗎？還好現在身體是沒什麼狀況，否則一定讓店員賠償。」隨後還更新貼文內容表示人心冷漠：「獨立撫養到現在容易嗎」、「從小我都照顧的無微不至，如果因為店員的問題造成我小孩受傷怎麼辦」。

貼文一出引起網友一面倒撻伐，有人指出，國小四年級自然課就已經教過有關插座和電流的知識了，怒批原po是「恐龍家長」、「媽寶」。

不少網友開酸原po和兒子：「我家兒子很乖，都是鐵製餐具帶壞他」、「誰准你自己去上廁所的，12歲還這麼小，應該背在身上帶去廁所的，有夠失職」、「我認同店家有錯，真的不應該讓你們母子入內用餐」、「奇文共賞」。

還有許多人表示，不能玩插座是基本常識：「2歲還是12歲有沒有打錯」、「我女兒2歲都知道不能玩插座」、「希望妳能教一下孩子刀是有危險的，不然改天他拿到刀卯起來往妳身上捅就後悔莫及了」、「你小孩到21歲都最好不要出門，畢竟馬路有車、餐廳有火，而他有一個不會教小孩的媽」。還有人敲碗要原po公布店家名稱：「讓我們用新台幣安慰一下店家無辜的心情。」

臉書 媽寶 恐龍家長

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