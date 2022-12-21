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女友內衣丟床上…男一聞得知「衣衫下秘密」嚇壞：女生都這樣？

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友從女友口中得知「內衣穿了一周都沒洗」，讓他相當震驚。示意圖／Ingimage
男網友從女友口中得知「內衣穿了一周都沒洗」，讓他相當震驚。示意圖／Ingimage

寒流來襲冷颼颼，許多民眾捨不得脫下保暖衣物，還有人為了避寒連澡都不洗了。近日，一名男網友見女友將內衣丟在他的床上，便下意識地將它拿起來聞了聞，不料女友見到這一幕驚吐「衣衫下的秘密」，直言自己的內衣已經一個禮拜都沒洗，讓男網友當場傻住，不敢相信自己聽到了什麼。

一名男網友在Dcard發文表示，日前他帶著交往一個月的女友首次到租屋處過夜，男網友看到女友洗完澡後將脫下的內衣放在床鋪上，便下意識拿起來聞了幾下。豈料，女友撞見這一幕卻默默笑了起來，下一秒還親吐驚人祕密，她直言「我內衣一個禮拜沒洗了喔」，還接著說「女生穿內衣沒流汗的話都這樣」，讓男網友相當震驚。

女友「衣衫下的秘密」讓男網友匪夷所思，他在文中表示，自己交過五任女友，但「一周內衣」的說法還是第一次聽到，更懷疑「女生內衣真的會這樣穿嗎？」，想詢問廣大網友的看法。

文章一出立刻掀起討論，女網友也分成兩派立場，部分女性無法接受這樣的清潔習慣，「沒有女生都這樣好嗎」、「不是應該每天換嘛」、「我每天都會洗…」、「夏天基本上每天洗，冬天沒流汗，就兩三天洗一次吧」。

另一派網友則贊同這樣的穿著方式，「還以為只有我一個人這樣，我自己也是一個禮拜洗一次」、「好的內衣很貴，我小資女就只有4-5件輪流穿，常洗鋼圈會變形。通常在沒有流汗的狀態下穿5天再洗差不多了」、「我自己是一個禮拜洗一次，如果有流汗不管幾天，都會拿去洗」。

也有網友認為，內衣換洗的頻率純粹就是看個人體質及習慣，沒有對與錯之分，「感覺就跟洗頭這個問題一樣，我也不能理解為什麼有人能一天不洗頭，個人習慣而已吧」。

Dcard 情侶

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