他問哪款麥當勞漢堡該踢掉不賣？ 眾人指它：不該存在的錯誤

不少人都喜歡買速食來填飽肚子，而速食店龍頭麥當勞也時常推出新品來滿足消費者的嘴，有網友就好奇如果要將麥當勞的漢堡產品從中選出一項不賣，應該要踢掉哪一個？貼文一出引來不少討論，多數人都點名「麥香雞」。

原PO在PTT以「麥當勞的漢堡踢掉一個該踢誰？」為題，他說麥當勞的漢堡種類很多，但是不是全部都好吃，若要選出一個踢掉不賣，應該要選哪一項？原PO表示自己認為應該是麥香雞，「我家巷口早餐店的香雞堡都比麥當勞的麥香雞好吃」。

不少鄉民都認同原PO看法，「麥香雞真的不要加那個醬就很OK」、「就是麥香雞」、「麥香雞，真的沒存在感」、「麥香雞，麥香家族之恥」、「麥香雞，口感好乾」、「當然麥香雞，我從來沒看過有人愛吃這個」、「麥香雞啊，不該存在的錯誤」、「就麥香雞，不過麥香雞是最便宜的，有的時候不餓可以點」。

另外還有人點名「麥香魚」，但也釣出許多麥香魚擁護者力挺，「誰踢掉麥香魚就是跟我過不去」、「雙層麥香魚好爽，可惜不是常駐」、「加醬麥香魚，誰踢掉我就跟他單挑」、「麥香魚很棒好嗎？」、「麥香魚超棒的，不知道什麼時候能再推雙層」、「麥香魚明明就不錯」、「雙層麥香魚真的不同層次的」。