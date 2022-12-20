物價齊漲什麼料理自製CP值最高？網一面倒推「自製飲料」
物價齊漲的年代，網友試著自己做料理省錢，因此討論「什麼料理自己做CP值最高？」，許多網友則紛紛回答「飲料」自己做比在外面買還省。
一名網友在PTT WomenTalk版發文，表示自己會做咖啡拿鐵、紅茶拿鐵，成本頗低，跟外面賣的比大概差3~10倍價格，而甜點類若自己做CP值也似乎頗高，外面小小一塊蛋糕要賣200，而自己做大概也是3分之1價格。
因此原PO很好奇，還有什麼CP值很高的食物能自己做，許多網友紛紛留言回覆煎牛排、蒸魚、荷包蛋、泡麵、炸雞、咖哩等食物。
而最多網友提到的，是「飲料」，許多網友表示「飲料類，自己泡一杯成本不用5元」、「絕對是飲料吧」、「真的是飲料，夏天常備氣泡水、蜂蜜、果汁、糖漿、水果，省很多飲料錢，且甜度冰塊都可以自己調整」、「最近自己煮奶茶省很多星巴克錢」、「我是真的覺得飲料戒不掉至少可以去食品行買來自己泡，兩者都不健康沒錯，但後者至少超省荷包」、「飲料，茶包很便宜」。
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