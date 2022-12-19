他問「30歲薪水沒5萬是在哈囉？」 過來人酸：看月薪有啥意義

每個人都於工作的理想條件都不同，有人希望是從事自己有興趣的領域，也有人追求高薪的待遇。昨（18）日一名男網友在網路上發文，討論關於「30歲薪水還不到5萬」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在Dcard上以「這邊有人30歲還不到5萬薪水的門檻嗎？」為題發文，原PO在貼文中直言，「男生30歲薪水還不到5萬是在哈囉，請問是什麼工作那麼有魔力，讓你們執著於低薪呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我看過一堆上市櫃客戶的薪資都沒5萬」、「我都不知道你是要戰薪水還是戰男女了」、「本來就是看自己想要過怎樣的人生，有人的工作薪水不高但是過得開心」、「台灣薪資最多人領的數字大概在30K附近，平均是50K沒錯，這代表高薪的人很高薪，但是能領到的人並不多」、「都30歲了還執著在月薪有啥意義，有人月薪4萬年薪破百，也有人月薪5萬年薪才60萬」。

也有網友分享自身看法，「因為我有房有車無負債，只想找一份37K的薪水，準時上下班，一邊體驗社畜的生活」、「我30歲的時候月薪3萬2，因為是舒適圈，所以一直都不想離開，後來有小孩了，換了兩份工作，今年34歲月薪6萬」、「我朋友是社工，真的很難高薪，但他們所做的事我覺得很偉大」、「不轉職的話，等我到30歲時薪水也不會超過45K，但是工作內容是我喜歡的，我覺得這就很值得繼續走下去了」。