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從小一童開始撿紙箱維生7年！ 他緊握200元買麵包惹哭全網

聯合新聞網／ 綜合報導
某間麵包店分享了暖心文章，國小一年級的弟弟撿紙箱7年，還知足向店家花200元買麵包。圖擷自臉書「安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys」
某間麵包店分享了暖心文章，國小一年級的弟弟撿紙箱7年，還知足向店家花200元買麵包。圖擷自臉書「安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys」

現在天氣轉涼，但有許多默默助人的暖心店家，持續讓社會溫暖。日前有一間麵包店分享，7年前冬天看到一位瘦弱的弟弟，拉著沈重推車，到店內詢問可否撿走紙箱，老闆娘當下裝了一袋麵包給弟弟，並讓他持續來拿紙箱。而現在弟弟已經從小一長大成國一了，如今他拿著200元說要買麵包，不用再請他吃了，此文一出，惹哭許多網友。

一間麵包店老闆娘在臉書分享，「我永遠不會忘記第一次看到這位弟弟的模樣，冬天，他穿著不合時宜、完全不符合身型的衣服，拉著一台好重的推車，問我：『姐姐，這些紙箱可以撿走嗎？』我沒有馬上回答，轉頭進去店裡，裝了一袋麵包給他，一邊幫忙搬紙箱告訴他：『姐姐在這裡上班，以後肚子餓歡迎隨時來找我吃麵包』。隨後，叮囑所有夥伴，以後都把店鋪所有的回收都留下來給他」。

而7年過去了，這位弟弟從國小一年級長大到國中一年級，老闆娘看到他時，發現他依然很瘦小，和弟弟聊近況時，發現到了晚上9點，他還沒有吃飯，在寒冷的冬天也沒有穿外套，老闆娘因此叮嚀他「要好好照顧自己身體」。

沒想到，過了15分鐘後，弟弟手抓著200元進來麵包店，告訴老闆娘「姊姊，我今天想跟妳買麵包，妳不要請我吃，妳也很辛苦」。老闆娘笑著收下200元，叮嚀他「要和阿公、阿嬤好好過日子，要乖，只要我們這家店還在，永遠歡迎你來吃麵包！」最後老闆娘吐心聲「目送他提著麵包回家，我的眼角濕濕的」。

此文一出，惹哭許多網友，有人回應「這麼冷的早晨，一打開臉書就看到如此溫暖的故事」、「我都流眼淚了，感動」、「今日這麼冷，能看到這篇這麼有溫度的貼文，好暖心」、「看完眼淚都掉下來，太感動了」、「一早在捷運上看到這文章，不爭氣的流眼淚了！小弟弟真的很乖，懂得感恩」。

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