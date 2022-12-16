飲料點「去冰」卻有很多大冰塊 網指關鍵要點「完全去冰」

台灣手搖飲料店的飲品大多都可以客制化甜度、冰塊，不過有網友抱怨，明明點「去冰」卻還是有很多冰塊，此文一出，引發許多網友相當有同感。

有網友在Dcard上抱怨，買飲料時點「去冰」卻還是滿滿冰塊，並PO出日前買的飲品示意，直呼「標註小碎冰可以理解，但這碎冰實在是有點大塊」、「什麼時候飲料店風氣都是這樣了」。原PO也補充自己對於飲料「去冰」的理解，表示沒有大冰塊，可以有搖飲料時不小心掉入的小冰塊，大約五分鐘可以溶掉的那種。

還有人崩潰表示，去飲料店點去冰就是不要有冰塊，甚至有飲料店店員表示「我們去冰有小碎冰」，他直呼「有碎冰那個叫『微冰』」、「又蹦一個新名詞叫『完全去冰』」。

許多網友紛紛表示，「身為飲料店店員的我也感到困惑」、「原來這叫小碎冰，看來我平常喝的是冰磚啊」、「我後來都說，我要完全去冰，不管那個店家都適用」、「我以為去冰是完全去掉冰塊，後來發現手搖店的去冰是有小碎冰」、「順便抱怨一下，台灣飲料店甜度冰量標準都不統一」。

還有人表示，「去冰其實應該只會有幾顆，搖一搖就沒了 用來保持冰度的而已，如果一顆都不想要就是完全去冰」、「身為重度愛買手搖的我，覺得去冰就是字面上的意思，不應該有冰塊，就是要沒冰塊」、「我在美國也永遠都是這樣」。