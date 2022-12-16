快訊

疫情低點過後已連8天上升！本土+1萬5316例、100例境外、24死

寒流將襲台 氣象局：雙北等6縣市明天恐跌到6度以下低溫

中職／扛了！接掌亞冠賽中華隊兵符 鋒總願意承擔

飲料點「去冰」卻有很多大冰塊 網指關鍵要點「完全去冰」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨點飲料時點「去冰」卻還是有很多冰塊。圖擷自Dcard
網友抱怨點飲料時點「去冰」卻還是有很多冰塊。圖擷自Dcard

台灣手搖飲料店的飲品大多都可以客制化甜度、冰塊，不過有網友抱怨，明明點「去冰」卻還是有很多冰塊，此文一出，引發許多網友相當有同感。

有網友在Dcard抱怨，買飲料時點「去冰」卻還是滿滿冰塊，並PO出日前買的飲品示意，直呼「標註小碎冰可以理解，但這碎冰實在是有點大塊」、「什麼時候飲料店風氣都是這樣了」。原PO也補充自己對於飲料「去冰」的理解，表示沒有大冰塊，可以有搖飲料時不小心掉入的小冰塊，大約五分鐘可以溶掉的那種。

還有人崩潰表示，去飲料店點去冰就是不要有冰塊，甚至有飲料店店員表示「我們去冰有小碎冰」，他直呼「有碎冰那個叫『微冰』」、「又蹦一個新名詞叫『完全去冰』」。

許多網友紛紛表示，「身為飲料店店員的我也感到困惑」、「原來這叫小碎冰，看來我平常喝的是冰磚啊」、「我後來都說，我要完全去冰，不管那個店家都適用」、「我以為去冰是完全去掉冰塊，後來發現手搖店的去冰是有小碎冰」、「順便抱怨一下，台灣飲料店甜度冰量標準都不統一」。

還有人表示，「去冰其實應該只會有幾顆，搖一搖就沒了 用來保持冰度的而已，如果一顆都不想要就是完全去冰」、「身為重度愛買手搖的我，覺得去冰就是字面上的意思，不應該有冰塊，就是要沒冰塊」、「我在美國也永遠都是這樣」。

Dcard 手搖飲料

延伸閱讀

超暖心！她送外送員「感謝包」頻遭拒 裡頭放一物才收下

連雞排都要80元了！老饕挺麥當勞有良心 除1經典品項無法接受

遭太玄宮抹黑「惡意剪輯」 攝影師發5點聲明反擊

阿伯按摩頻嗆盲人師傅「看你們可憐」 引爆眾人怒火

相關新聞

飲料點「去冰」卻有很多大冰塊 網指關鍵要點「完全去冰」

台灣手搖飲料店的飲品大多都可以客制化甜度、冰塊，不過有網友抱怨，明明點「去冰」，卻還是有很多冰塊，此文一出，引發許多網友相當有同感。

超暖心！她送外送員「感謝包」頻遭拒 裡頭放一物才收下

新冠疫情造成民眾生活上諸多不便，但也讓許多人習慣利用外送來解決三餐。一名女網友自備「感謝包」要送給外送人員，起先多數人都不太會接受，但當她表明裡面有放小費時，對方才會收下，暖心的行為也引來好評。

連雞排都要80元了！老饕挺麥當勞有良心 除1經典品項無法接受

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，調整菜單和部分餐點價格。然而，一名男網友在網路上發文，提到自己很喜歡吃麥當勞，但居然下禮拜三就要漲價了，並貼出最新價格表，貼文曝光後也掀起討論，有老饕坦言「看到麥當勞漲幅覺得算有良心了！」

麥當勞漲價前爆單！客人等到崩潰 外送員曝「做1事」加快取餐

連鎖速食店麥當勞昨（15）日宣布，自本月21日清晨零時起，早餐及一般時段套餐全調漲10元，導致不少民眾搶在漲價前爆吃一波。不過，一名網友在臉書上發文，貼出門市外送層架上放滿餐點，但卻沒有人願意送的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有外送員坦言「買袋子就會有人送了」。

PTT網友指3家排隊名店被過譽 眾人一看傻眼：假台灣人？

有位網友指出，許多美食經常大排長龍，吃了之後才發現差強人意，並列出自己心目中台灣最被過譽的3家名店，豈料名單曝光後，眾人一看當場傻眼，更怒嗆「你根本不懂吃」。

他問「台灣人為何普遍挺阿根廷？」 網點出這個原因

世足賽進入最後高潮，本周日(18日)的冠軍賽，將由「太陽神軍團」阿根廷對決「高盧雄雞」法國，兩隊星光熠熠，球王梅西對上金童姆巴佩，兩隊都曾兩度奪冠，決賽精彩可期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。