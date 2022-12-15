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她分享丸龜製麵新吃法 意外曝光店員不說的「隱藏版服務」

聯合新聞網／ 綜合報導
丸龜製麵。路透
丸龜製麵。路透

近日一名網友在論壇Dcard以「丸龜可以這樣吃」為題分享，日本網友推薦到丸龜製麵的「隱藏版吃法」，原po也親自嘗試並錄下影片表示好吃：「雖然賣相不太好，但味道真的不錯。」不過，最令網友驚豔的其實是可「免費加湯」的服務。

原po分享新吃法步驟，首先點一份豚骨拉麵，吃完後請店員加湯，接著倒入天婦羅醬和七味粉，將鮭魚飯糰浸泡在湯內，再撒上蔥花、炸天婦羅麵衣，也可視個人喜好加點溫泉蛋，新吃法就完成了！

圖擷自Dcard
圖擷自Dcard

原po也放上自己和在丸龜製麵工作朋友的對話，對方表示「丸龜主打免費加湯」，而且不限次數，若要求加湯被店員「白眼」的話可以客訴。

貼文一出，多數網友關心的不是這項新吃法，而是表示不知道原來丸龜還可免費加湯，「主打免費加湯， 但沒有人知道」、「吃丸龜這麼久從來不知道可以加湯」。也有自稱曾在丸龜打工過的網友留言，只能加你點的餐點的湯頭，且店員大多不會主動告知顧客可以加湯：「因為人多一直來加湯會很麻煩，但是知道的都會來加我們不會拒絕。」

Dcard 拉麵

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