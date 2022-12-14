台灣人行道跑酷挑戰！他22秒全程賣力狂跳 萬人笑著笑就哭了

台灣的交通環境相當惡劣，甚至被外媒以「行人地獄」來形容。日前有一名網友拍攝影片分享至臉書，用「跑酷挑戰」諷刺台灣的人行道充滿雜物和違停，貼文曝光後吸引1.1萬名網友按讚，還有人直呼「笑著笑著就哭出來了！」

臉書粉專「交通觀測站」日前發出一段22秒影片，並在貼文中寫道，「如何正確使用台灣人行道？受夠了人行道堆滿雜物跟違停嗎？交通觀測站在此發起，人行道跑酷挑戰（把日常生活環境當成運動場所，並在障礙物與障礙物間迅速移動的極限運動）」。

從這段22秒的影片可以看見，男子為了閃避人行道上的變電箱、違停車輛，以及招牌和盆栽，他必須不斷地左閃右閃，甚至賣力跳起來翻過去，無法很輕易走完全程。整段過程其實非常危險，假設是小孩或是老人走這段路，恐怕是更加地困難和費力。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「笑著笑著就哭出來了」、「苦中作樂的台灣人」、「台灣終於可以舉辦國際賽事了！令人振奮」、「原來是把大家訓練成忍者啊」、「攝影師都是最厲害的那一個」、「人行道都被佔用，久而久之就變正常又理所當然」、「太棒了，以後上課場地問題完全解決」、「可以登上國際的大笑話，台灣人應該感到自豪」、「國外的跑酷玩家根本就在玩命，台灣的走路玩家也在玩命」。