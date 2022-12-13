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他求解「哪種保暖電器好」 眾人大推這一物：寒流多冷都無感

聯合新聞網／ 綜合報導
今年首波冷氣團將在周末南下。圖／聯合報系資料照片
今年首波冷氣團將在周末南下。圖／聯合報系資料照片

這幾天受到東北季風影響，北部又濕又冷，而今年（2022）入冬首波冷氣團也將在周末南下，全台各地氣溫都會往下滑，就有網友在PTT貼文詢問大家「冷氣團來襲，會推哪個保暖電器？」，當中有許多人都力推一物品，「多冷都無感」。

原PO表示因為冷氣團即將到來，他正考慮要買保暖電器放在家裡使用，但又不知道該怎麼選擇，於是提出幾個選項請鄉民們給予意見，「1.電熱毯，不耗電、便宜，但要躲在毯子裡；2.電熱扇，沒用過不知道如何；3.電暖器，很耗電而且房間會變乾乾的，不過空氣溫暖能穿短袖；4.其他」。

鄉民們紛紛提供各種建議，「懷爐」、「認真回你，聲X14吋鹵素電暖器」、「有錢的話絕對是燒煤油的暖氣最舒服」、「煤油暖爐，但現在煤油很貴」、「持有電熱毯，滿不賴的」、「烘被機便宜又好用」、「電熱毯就好了，省電還不容易著火」、「運動！省錢又健康」、「藥燉排骨吃兩碗想要冷很難」、「當然首推煤油爐，讚到不行」、「除濕機就夠了」。

其中有不少人都大推變頻冷暖氣機，「變頻冷暖氣機」、「冷暖空調唯一解」、「冷暖氣機，其他都垃圾」、「空調開暖氣不就夠了，爲何還需要這些？」、「換冷氣時選有冷暖的、省電的應該是最佳解」、「住家裡的話變頻冷暖氣機絕對第一，住外面又想保暖首選則是煤油暖爐」、「直接變頻冷暖，寒流多冷都無感」。

冷暖氣示意圖。 圖／ingimage
冷暖氣示意圖。 圖／ingimage

冷氣團 保暖

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