世界盃一日迷特別多？他疑惑台灣沒參賽卻超瘋 網揭背後原因

每四年一次的世界盃引起全民熱潮，有網友發現，連身邊平時不關心運動賽事的朋友也都紛紛化身一日球迷，讓他十分好奇為何台灣足球明明是弱項，也沒有參賽，世界盃熱度依然特別高，貼文一出引起眾多網友討論。

一位PTT網友以「爲何這時全民瘋足球？」發文討論，他發現每到四年一次的世界盃，身邊所有人都成了足球迷，包括平常沒在看運動賽事的女性友人都開始關注。然而，反觀台灣的運動強項棒球，連台灣隊伍有出賽的世界棒球經典賽（WBC）和亞洲棒球錦標賽也不見如此熱度，又或是台灣較熱門的籃球，不論是世界盃籃球賽、奧運男籃，都不如世界盃的一日球迷多。

許多網友提出可能原因，「參加Party的概念」、「台灣人喜歡跟風吧」、「每屆都這樣啊，世界運動盛事」、「一次飽覽各種球風，好看啊」、「足球運動參與國家多，世界杯一直以來都有世界大戰的感覺」、「（今年）時間剛好，不然像以前那種半夜或白天，上班時間怎麼看」。

還有不少人認為主因在運彩，「運彩迷吧」、「其實是瘋賭博…」、「四年一次大發財機會」、「問就是賭」、「是瘋賭球吧？」、「沒賭的話就變成，他們贏到底干我屁事」。

不過也有網友完全不同意此說法，並指出其他賽事也很有人氣，「WBC收視峰值比世足猛多了」、「WBC收視率22當空氣？」、「棒球熱度還是高過世界盃啦」、「棒球哪裏比較不熱？國際賽超熱好不好」、「台灣就是棒球、NBA、奧運、世界盃」。

更有人覺得今年熱度其實不如往年，「說真的熱度有下降啦」、「02年才是最多的一次，之後就…」、「覺得今年連一日球迷都變少，台灣足球真的沒救了」、「沒有全民，我周遭很冷」。