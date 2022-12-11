她爆氣「轉100圈找不到衛生紙開口」 網曝妙招：嘗試切它中路

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO找不到捲筒衛生紙的開口處。圖擷自爆怨公社
原PO找不到捲筒衛生紙的開口處。圖擷自爆怨公社

大多數公共廁所的衛生紙都是捲筒式，使用時需要找到開口處，才有辦法順利抽取衛生紙。今（11）日一名女網友在臉書上發文，提到自己使用公廁的捲筒衛生紙時，轉了很久都找不到開口處，而貼文曝光後也掀起討論，有網友提供小妙招。

今日一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，她在貼文中氣憤寫道「我就問…遇到這種已經轉了100圈了，還找不到衛生紙頭的時侯，你怎麼辦！？我是氣到拿自己包包裡的紙出來了」。然而，原PO拍下公廁內捲筒衛生紙的照片，可以看見裡面確實還有相當多的紙量，但就是沒有可以抽取的開口處。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種真的超難用，常常轉到整把火」、「找不到頭還好…最討厭的是撕一張斷一張」、「100圈找不到，就再多轉100圈」、「真的超煩…到底為什麼會這樣？我也常常轉了N百圈找不到頭」、「只要想到上一個人，一樣摸了100圈，還想用嗎？」、「我轉過，都快以為我是小倉鼠了」、「我都自己帶，不敢用公共廁所的，如果真的要用也會抽比較後面」。

也有網友提供小妙招，「就隨便在任何地方撕開一個口就行了」、「創造一個新的頭不就好了…它的頭新買來都是黏住的」、「為啥一定要堅持找特定的頭，不會自己創造另一個頭嗎？」、「直接撕開1、2層，就可以創造一個起點了」、「嘗試切它中路」、「反正都找不到頭了，就隨便開頭呀」、「新的紙捲末端出廠會黏著固定避免散開，直接找一個點撕破一層就可以用了」。

衛生紙 公廁 爆怨公社

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