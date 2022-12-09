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樓層簡介全寫「宏碁股份有限公司」有何意義？ 前員工解答了
不少辦公大樓的樓層都很高，為了方便找到公司和部門所在位置，通常都會清楚寫在樓層簡介上。不過，昨（8）日一名網友在臉書上發文，分享一張樓層簡介圖上面全部都寫「宏碁股份有限公司」，除了少數幾層沒有標示在上面，而貼文曝光後也掀起討論。
昨日一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，大樓的樓層簡介最上方是宏碁的招牌，最下面也有簡單的緊急疏散圖。再仔細一看，會發現各樓層都寫「宏碁股份有限公司」，除了12樓以及16到23樓沒有寫在上面，其餘除了底色和排版有稍微不同，大致上都長一樣。對此，原PO在貼文中不解寫道「不是都一樣嗎？」並附上一個困惑和一個大笑的表情符號。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如何低調讓人家知道整棟樓都是你的」、「好想合併儲存格」、「還有幾層，就快統一天下了」、「也許應該加上部門的名稱」、「像是Windows視窗當機」、「應該直接掛部門科別了吧！像醫院那樣」、「就算沒有強迫症的人看到也是很不舒服，可以都置中靠左對齊嗎？」、「就跟打三國志一樣，宏碁快破關了」。
也有網友熱心解惑，「有人承租其他樓層就會換名字了，只是先掛著比較好看」、「總不能只做一個牌子，然後上面印『整棟都宏碁的』」、「因為樓下曾經有其他公司…前宏碁人路過，以後也可能會生出其他公司，所以即便現在整棟都是宏碁大樓，還是沒有合併儲存格，宏碁的風格是同集團不同子公司，業務往來跟盈虧分很清楚的，就像是另外一個世界的人一樣」。
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