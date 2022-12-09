顧客點雞皮要求「不要太軟也不要太硬」 老饕大讚：這給100分

台灣的宵夜選擇相當多，其中鹹酥雞就受到不少人喜愛。昨（8）日一名炸物店老闆在臉書上發文，分享顧客買雞皮的超多要求，而貼文曝光後也掀起討論，有老饕大讚「這張照片我給100分！」

昨日一名炸物店老闆在臉書「爆廢公社二館」上發文，透露有顧客買80元雞皮，並要求「不要太軟也不要太硬，然後酥中帶軟，軟中又帶硬」。從照片中可以看見，雞皮的色澤相當漂亮，看起來炸得很剛好，配上新鮮的九層塔，感覺就非常好吃。對此，老闆表示自己賣炸物將近20年，什麼要求都見過，也逗趣寫道「哈囉！妳的雞皮好了！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「隔著螢幕都能聞到香味」、「對於剛做完深蹲的我，真是殘忍」、「這個好，太硬會把我的牙齦磨破」、「這個雞皮處理很乾淨…好想吃」、「這老闆雞皮炸得很厲害耶，怎麼我買的雞皮都炸到乾乾黑黑」、「對於雞皮愛好者，這張照片我給100分」、「老闆，我欣賞您各方面的水準」。

也有內行人提到，「點雞皮就知道老闆的功力好不好」、「鹹酥雞唯一必點就是雞皮，雞皮的功夫…是真功夫」、「看起來就好好吃！雞皮才是決定炸物店家的基本準則，九層塔和蒜是必須的」、「吃雞皮就知道這間店的實力如何」、「會炸的人可以炸到油而不膩，不會炸的會炸成蝦味先」、「雞皮可以看出一家店的好壞」。