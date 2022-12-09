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日摩斯力推新奇組合「炸雞沾一飲品」 保證好吃：內行就懂！

聯合新聞網／ 綜合報導
日本摩斯漢堡官方推薦「炸雞+奶昔」一起吃的組合。圖擷自twitter
日本摩斯漢堡官方推薦「炸雞+奶昔」一起吃的組合。圖擷自twitter

說到炸雞的口味，通常除了原味之外，或許還會想到辣味、胡椒鹽，或是蕃茄醬、韓式等各種沾醬的搭配吃法。但最近日本連鎖速食業者「摩斯漢堡」，卻在官方社群網站上推薦一種相當罕見的搭配，引起許多網友們的討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本摩斯漢堡近來在官方twitter上分享，表示「摩斯炸雞排」和「摩斯香草奶昔」這兩項一鹹一甜的食物，若是搭配在一起，反而會成為店內最美味的組合。

官方人員表示，這是非常內行的人才知道的作法。為什麼會突然公布，是因為11月29日因為日文諧音與「難以啟齒」相近的關係，因此特別選在這個「難以啟齒之日」分享這項秘方，並成功引起話題。往後幾天，就出現了不少點了炸雞和奶昔的顧客。

網友們則紛紛表示「騙人的吧」、「真的假的啦」、「有點想試試看」、「居然是搭奶昔」、「今天晚上去儂特利試試看這招」、「我個人認為薯條才是最搭的」、「我還是想單純吃肉就好」、「有美國人跟我分享過這招」。

另外也有網友認為，這就像是岡山縣有「炸牡蠣冰淇淋」，高知縣有「鰹魚聖代」，愛媛縣有「豬排聖代」等等食物一樣，都是甜鹹互搭的特殊吃法。

摩斯漢堡 日本

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