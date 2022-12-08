六福村為何屹立不搖40幾年？ 網熱議背後原因

許多人小時候畢業旅行或戶外教學時幾乎都去過六福村，有網友對於六福村開業至今超過40年仍屹立不搖，好奇為何可以經營這麼久，引來許多網友討論。

一名網友在PTT八卦版發文，好奇「六福村為什麼可以經營這麼久都不會倒」，表示六福村從1979年開業至今已經超過40多年，也是許多人畢業旅行必去的景點，但自從自己15年前畢旅去過後就「再也沒去過」。

因此網友相當好奇，為什麼六福村可以經營這麼久都不會倒，引來許多網友推測回應。

有網友推測，可能是因為這是南部人去北部唯一遊樂園，也有人認為六福村是「台灣最強遊樂園」，直言「哪間遊樂園可以贏它？」，除此之外也可能是「有在更新維護」、「目前台灣最有主題性的樂園」、「至少有用心...有風格主題性」、「動物間住宿轉型的好像還不錯」，也有人開玩笑的表示是「蘇丹王的保佑」。

但也有人點出隱憂，表示「它股票有上市櫃，要去看財報，看財報是真的入不敷出很慘，連業外算進來也是慘，哪天倒了不意外」。