麥當勞推內用飲料杯！他問「幹嘛反應大」 兩派網友掀論戰
台北市環保局日前宣布，自12月1日起，轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，因此麥當勞也推出可以重複使用的內用杯。對此，今（4）日一名網友在網路上發文，討論關於麥當勞換成可以重複使用的內用杯相關話題，並好奇詢問大家「為什麼一堆人反應這麼大？」而貼文曝光後也掀起討論。
今日一名網友在PTT上以「麥當勞換杯子，怎麼一堆人反應這麼大」為題發文，原PO認為不就是把一次用塑膠杯換成可以重複使用的內用杯，為什麼就有人覺得很噁心？原PO提到絕大部分餐廳的餐具都是挑可以重複使用的，「我是不知道這樣有沒有比較環保啦，但是對消費者來說哪有什麼差，有什麼好反對的」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「要也是玻璃杯好嗎？塑膠杯都很噁」、「麥當勞連冰炫風都被爆偷工減料，你確定他們洗杯子的水跟清潔劑不會很省？」、「餐盤都有人亂丟到垃圾桶了，何況還是飲料杯子？撿起來你還敢用？」、「麥當勞來客數不是一般餐廳能比，你覺得這清潔品質能放心嗎？」、「因為麥當勞用餐區衛生很差，所以不太信任」。
也有網友認為不用太過於在意，「不知道哪裡噁，明明一堆牛排店的杯子也是重複用，就沒看過有人抗議」、「外面餐廳什麼的，餐具還不是都重複使用」、「笑死！隨便一間咖啡廳的杯子不都是重複使用」、「咖啡店的內用咖啡杯也都重複使用」、「越貴的越多重複用餐具，路邊攤吃太多嗎？是在噁什麼」。
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