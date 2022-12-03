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他問卡達世界盃8強亞洲內戰可能性 鄉民放話：若晉級直播生吞榴槤

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓在小組賽傷停補時踢進一球，2：1逆轉勝葡萄牙。 歐新社
南韓在小組賽傷停補時踢進一球，2：1逆轉勝葡萄牙。 歐新社

卡達世界盃小組賽結束16強出爐，接下來將進行淘汰賽，由於足球強隊德國敗給日本，昨（2）日南韓也踢贏葡萄牙晉級，讓球迷們笑稱此屆「亞洲崛起」，更有網友預測​​8強亞洲內戰的可能性。

一名網友在PTT WorldCup板發文，指出韓國晉級後剛好跟日本分在同一區，沒意外的話韓國會對上巴西，「雖然日韓的對手實力都非常強，尤其是巴西，晉級的可能性很低」，不過原Po話鋒一轉「經過今年的小組賽，我覺得已經沒有什麼事不可能，該不會8強真的會上演亞洲內戰?」

貼文一出立刻引起鄉民熱議「這一屆沒有什麼不可能」、「這屆很歡樂，難說」、「有機會」、「韓國還有機會進八強」、「機率很小，但這屆很多驚奇」、「接下來淘汰賽都是動真格的，跟抓放的小組賽不同喔」、「韓國贏巴西，他們國家的人會瘋掉吧」、「來個大爆冷就有可能了」、「日本贏德西，賽前根本沒人信」、「八強日韓對戰我直播生吞榴槤」。

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