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變形金剛？路見造型奇特巨無霸車 內行人解釋：農場很多

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路上看到一台造型奇特又巨大的車子，有網友就解釋其用途。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路上看到一台造型奇特又巨大的車子，有網友就解釋其用途。 圖擷自路上觀察學院

這是變形金剛嗎？有一名網友在路上看到一輛造型奇特的車子，車體整個是架高的，上面還放了許多工具，四個輪子也非常巨大，和一般的汽車完全不同，似乎是某種工程車，照片一出也引起不少討論。

這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出一張照片，只見一台非常巨大、造型又相當特殊的車子在路上行駛，車體架高差不多有兩層樓高度，上面還有駕駛室，排氣管則變成直立式的，原PO好奇地想問「下面的洞在幹嘛的呀？」

不少人搞笑地說「機車專用道（誤）」、「機車專用的eTag移動版」、「不怕塞車，一路順暢」、「你居然還沒開進去過？」、「給機車超車用的」、「下面的洞是給在路上開的轎車拿來洗車的道具」、「躲雨用的」、「給救護車通過的，因為救護車比較急」。

但也有內行的網友提出解釋，「農機啊！底下就是比較高的作物，如玉米、甘蔗」、「甘蔗田的噴藥車，台糖農場裡很多這種車」。

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