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口罩禁令解除他卻不敢脫 理由曝光笑翻1.5萬人：太中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
戶外口罩12月1日起正式解禁，室外空間、室外場所取消應全程佩戴口罩規定，解禁首日，大部份民眾都還是持續配戴。記者許正宏／攝影
戶外口罩12月1日起正式解禁，室外空間、室外場所取消應全程佩戴口罩規定，解禁首日，大部份民眾都還是持續配戴。記者許正宏／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，從12月1日起放寬口罩禁令，戶外場所可以不用戴口罩，但長時間下來已經讓民眾養成戴口罩的習慣了，如今放寬禁令，是否真的有人敢不戴口罩嗎？有網友對此就在Dcard發文提問「口罩解禁你真的會脫掉嗎？」，引起不少討論。

原PO說1號之後，在室外空間、室外場所可以不用戴口罩了，但他質疑是否真的有人會脫掉口罩，「我個人應該是看狀況啦，如果大家看起來都還是戴著的話，我會繼續戴」。

不少人都選擇繼續戴著，「就算可以脫，但像我自己是未確診過的人類，就還是會先戴著」、「繼續戴口罩習慣了，順便保持未確診紀錄」、「我發現現在拿下口罩跟別人講話變成一件很困難的事，我沒辦法跟別人對到眼」、「現在脫口罩感覺跟裸體一樣赤裸」、「不知道為什麼，戴口罩戴習慣了，現在口罩戴著反而讓我覺得很有安全感，跟防疫無關，就是覺得跟人講話不會那麼有壓力，拍照也不用在意表情，眼睛睜開就好」、「還是會繼續戴著，戴口罩後感冒次數變很少」。

其中還有一名網友直白地說「當然戴著啊，我這麼醜」，留言吸引超過1.5萬人按讚，笑翻不少人，「太中肯了」、「就…不忍多說什麼」、「對不起，我笑了」、「確實，我巴不得戴面具…嗚嗚嗚」、「我還以為是我留的言」、「原本想脫口罩的，被你這麼一說，我還是戴著好了」。

但也有人支持戶外不戴口罩，「脫啊，戴幹嘛？」、「化全妝的女生就不會戴吧，至少我同學是這樣，不然她會覺得浪費化妝品」、「當然脫掉啊，有夠悶欸」、「不戴，戴了遮住顏值欸」、「脫！我的下巴快爛掉了，以前從來不長痘痘」、「我等不及畫全妝出門了呢」。

口罩 Dcard

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