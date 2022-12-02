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北市飲料店禁用塑膠杯 網坦言變難喝：紙杯易軟掉還滿嘴紙味

聯合新聞網／ 綜合報導
12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。 示意圖／聯合報系資料照片
12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。 示意圖／聯合報系資料照片

北市環保局日前宣布，自昨（1）日起，轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，因此除了業者本身做出改變，不少民眾也開始使用環保杯。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「換成紙杯真的會比較環保？」貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在PTT上以「紙杯有比較環保嗎？」為題發文，原PO提到12月開始，台北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，因此自己特別找了一間非連鎖飲料店試試看，結果還真的是拿到紙杯。對此，原PO在貼文的最後寫道，「（杯子不透明）看不到我要喝的飲料，感覺都不好喝了，換成紙杯有比較環保嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很容易軟掉，還會滿嘴紙味」、「感覺放在包包裡很容易破掉」、「紙杯成本更高，然後沒人會回收，更不環保」、「紙杯有一種味道，真的不好喝」、「紙杯的淋膜是塑膠，反而不好回收」、「有整隻蟑螂就看不到了」、「紙容器不洗發臭爛掉，最後沒回收價值就是燒掉」。

也有網友提到，「自己帶杯子啊」、「自己帶杯子沒煩惱，還可以折5元」、「可以自己帶杯子，真的很讚」、「自己帶杯子比較環保」、「買個冰霸杯，保溫好攜帶又省錢」、「我都自帶杯子，家裡垃圾少很多，而且還有折扣」、「為了省5元，已經習慣帶環保杯買手搖飲」、「我個人是幾乎都用環保杯了」。

PTT 紙杯 北市

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