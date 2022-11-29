母攜女手扶梯站兩邊遭斥「要站右邊」 她回擊卻引網2派論戰

使用手扶梯時你會站在哪一邊？一名母親帶著而搭手扶梯時，遭到後方一位民眾不斷喊「借過」並不斷擠，最後還教育她手扶梯「要站右邊」，這名母親質疑，手扶梯左右邊限制早已取消，但仍引發網友兩派論戰。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」中發文，表示自己帶3歲女兒到百貨公司遊玩，然而卻在搭手扶梯時遇到一個年輕妹妹在女兒後面一直喊「借過一下」，基於安全，原PO就沒有搭理她，沒想該她接著竟開始往前推擠。

原PO氣得直呼「推什麼推」，但對方卻矢口否認，表示自己「哪有推」，並反過來教育原PO「要站右邊」。原PO表示，連捷運的手扶梯都呼籲「握緊扶手站穩踏階」，該民眾沒有理由這麼做，若趕時間應走樓梯更適合。

支持站右邊的網友認為「舉手之勞而已，世界上太多這種小忙都不幫的人了」、「人都有三急，希望你哪天不會因為急事而卡在手扶梯或馬路上，才能想起希望前面的好心人可以讓我快點通過的」、「多做好事說好話，多體諒他人，給過是會怎樣？」

而認為手扶梯不應該走動的網友則表示「最討厭聽到借過，還動手拍肩膀的。要走不會選擇樓梯走嗎？」、「一堆人在那邊『借一下又不會少塊肉』，啊手扶梯就是左右都可以站著也不該跑動的設施，為什麼不能基於安全而不禮讓？道德綁架？而且也不知道後面的人到底是屎在滾家裡失火還是單純圖方便？」。

手扶梯究竟能不能行走？北捷跟高捷都無強制規定，但都強調「緊握扶手、站穩踏階」，而日本埼玉縣在2021年10月起即禁止「手扶梯上行走」，以避免發生手扶梯事故，當時就連埼玉縣知事都在手扶梯前協助宣傳該政策，1年後埼玉縣的民眾也表示「行走的人明顯減少」，有效減少發生意外風險。