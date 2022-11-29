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呱吉「投票指南」19中4 遭網譏：死亡筆記本

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員「呱吉」邱威傑在直播中推薦自己心儀的候選人名單，卻被網友發現推薦名單內19人僅上4人，笑說這份指南簡直至死亡筆記本。 圖擷自Youtube
台北市議員「呱吉」邱威傑在直播中推薦自己心儀的候選人名單，卻被網友發現推薦名單內19人僅上4人，笑說這份指南簡直至死亡筆記本。 圖擷自Youtube

九合一選舉落幕，台北市議員「呱吉邱威傑選前發布「投票指南」，其中提及19人，卻只有不推薦的人當選，以及2個支持議員當選。對此，有網友就大酸，這個指南根本是「死亡筆記本」、「選舉冥燈」。

台北市議員「呱吉」邱威傑在選前以「2022地方選舉投票指南」為題進行直播，分享自己推薦的台北市議員及各縣市長候選人。

在北市議員方面，呱吉力推第一選區（士林北投）黃郁芬、第二選區（內湖南港）李建昌、第三選區（松山信義）吳錚、第四選區（中山大同）林亮君、第五選區（中正萬華）吳沛憶和李菁琪、第六選區（大安文山）苗博雅和林穎孟。

對於各縣市長，他則推薦台北市陳時中、嘉義市李俊俋、苗栗縣宋國鼎、連江縣李問、雲林縣劉建國，台中市蔡其昌、桃園市鄭運鵬，另外不建議投給宜蘭林姿妙、基隆謝國樑、新北侯友宜，新竹市雖提到沈慧虹但沒言明支持。

選後有PTT網友統計發現，在呱吉推薦的19名候選人中，只有4位順利當選，分別是台北市議員李建昌、林亮君、吳沛憶和苗博雅。

不少網友看完笑說這份指南根本是死亡筆記本，「點到誰，誰就死」、「他為什麼要跟民意對著幹？」、「笑死，幾乎支持的都下去」、「被點名翻船機率高達8成」、「死亡筆記本也太狠」、「以為是支持，原來是冥燈」、「太慘，幾乎全是反指標」。

也有網友認為北市議員命中率還算高，「台北市議員還是選上滿多的」、「議員還是有當選的，縣市長真的完美反指標」。

呱吉 邱威傑 2022大選

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