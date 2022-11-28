進公寓見超奇葩樓梯讓他超崩潰 照片PO網喊「把我當成羊嗎」
樓梯是一般人上下樓層時倚重的建築設施，而在設計樓梯的時候，也必須注意到階距、高矮等等的問題，以免因為設計不良，讓人容易踩空出現意外。然而最近有位國外網友，卻分享了一個造型相當奇特的樓梯，讓人直呼這樣的設計，幾乎可以說是在整人了。
根據日本媒體「ガジェット通信」報導，外國twitter網友「Ez」最近在網上分享一張照片，畫面中有個造型非常特殊的「樓梯」，可以看到每層階梯的高度並不對稱，上下過程中若是稍有不慎，恐怕就容易有摔倒的狀況發生。
網友Ez表示，他PO出這張照片，是為了讓大家見識一下，這個他在公寓裡頭看到的奇葩樓梯，還痛批房仲對這個問題置之不理，並說「難道我是隻雪羊嗎」。照片貼出之後，網友們也紛紛對這個樓梯發表意見。
I just need you to see the stairs in an apartment I viewed. Am I a mountain goat? pic.twitter.com/qazdB31z9I— Ez (@ezzzzzzx) November 25, 2022
不少人紛紛表示「要是喝醉爬這個樓梯一定會摔死」、「感覺很能鍛鍊下半身」、「防小偷嗎」、「到底誰設計的」、「光是上下樓梯就有山區健走的感覺」、「這要怎麼往下走啊」、「強迫第一步一定要是右腳」、「這是違法的吧」、「想像一下要搬家具上樓梯時該怎麼辦」。
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