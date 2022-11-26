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他搭高鐵返鄉投票「身分證竟放台北」 人品好上演神逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
今（26）天是九合一大選投票日。記者朱冠諭／攝影
今（26）天是九合一大選投票日。記者朱冠諭／攝影

今（26）天是九合一大選投票日，要攜帶「投票3寶」國民身分證、投票通知單、印章，其中身分證是最重要的，沒有身分證將無法領取選票，一名網友昨搭高鐵準備返鄉投票，發現竟把身分證放在公司，懊悔地想哭，沒想到在同事與朋友的幫助下，最後結局神逆轉。

網友在PTT HatePolitics板發文，崩潰表示「1個月前就買好高鐵票，昨天從台北搭車，搭到一半才發現，身分證放在公司，這下真的哭哭了，瞬間傻眼。」他解釋因為現在外出核對身分跟看醫生，都用健保卡，身分證沒事不會帶出門，「也剛好卡夾放公司。」

網友們看到後紛紛安慰原Po「高鐵一天來回，頂多花你4小時，快去快回」、「當作回鄉探親」、「下午四點才結束，你現在還來得及」、「我是帶到駕照……」。

原Po隨後又在留言回覆表示在一波三折後，經由三人已順利拿到身分證，「我同事拿給我朋友，台北-台北-台中-拿到我家」。網友也笑道「你真的哏很多，身分證還玩接力」、「你一定是個好人，這麼多人願意幫你」、「有拿到就好，記得好好感謝朋友跟同事」、「居然不用花到4個小時，算你厲害」。

身分證 投票 2022大選

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