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輪椅老先生投票遇尷尬狀況 主播暖心解圍獲網友大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣知名主播蕭彤雯參與投票後，在臉書上分享遇到年長者雖行動緩慢仍出席投票的細節，直呼這景象令人感動，也獲得不少網友大讚「人美心也美」。圖／蕭彤雯臉書
台灣知名主播蕭彤雯參與投票後，在臉書上分享遇到年長者雖行動緩慢仍出席投票的細節，直呼這景象令人感動，也獲得不少網友大讚「人美心也美」。圖／蕭彤雯臉書

九合一大選今（26）日正登場，各地民眾紛紛前往投開票所履行公民義務，台灣知名主播蕭彤雯參與投票後，在臉書上分享自己投票時，遇到年長者雖行動緩慢仍出席投票的細節，直呼這景象令人感動，也獲得不少網友大讚「人美心也美」。

蕭彤雯在臉書表示，自己圈完票後排隊準備放入票匭時，前方一位年紀較長的老先生推著坐著輪椅的老老先生，準備讓他把選票投入箱子當中。但因選票較長，折了幾折後不容易投入窄下洞口，加上坐在輪椅必須更使力，才能將手中選票投入。

一旁選務人員見排隊人龍越來越長，有些心急詢問老先生，要不要幫老老先生把票投入票匭，老先生則有些尷尬笑說：「想說還是讓他有點參與感」，而選務人員則小聲表示：「可是後面人有點多了...」。

排在老先生身後的蕭彤雯則回頭看排隊人數，連自己在內約7至8人，老老先生剩下兩個票匭就可投完，因此她帶著笑意，且用不很大聲，但前後都聽得到的音量，開口表示：「沒關係，不要急，慢慢來。」

前方老先生則回頭靦腆向蕭彤雯致謝，蕭彤雯也禮貌回應不客氣，並在經過選務人員時，向他說謝謝，也辛苦為難了，要顧及所有投票者狀況與投票所內的秩序。

對此一幕，蕭彤雯也說，不管老先生與老老先生的支持者是否和自己一樣，不論他們年紀多大，能注視自己手中的選票，都是令人感動。許多網友見狀，紛紛留言大讚蕭彤雯人美心也美。

主播 投票 2022大選

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