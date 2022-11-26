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神秘海葡萄才9小時就變兩倍大 理科博士實驗直呼太驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
海葡萄的生長速度相當驚人。圖擷自twitter
海葡萄的生長速度相當驚人。圖擷自twitter

「海葡萄（正式學名為『長莖葡萄蕨藻』）」是日本沖繩的特產，若是到當地居酒屋用餐時，經常能夠在菜單上找到海葡萄的相關料理。而除了口感特別以外，海葡萄驚人的成長速度，也是另一項特色。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，喜歡觀察生物，出身自沖繩的日本理科博士仲榮真礁，近來在twitter上分享他觀察海葡萄生長過程的系列照。其中有張在同一天早上九點與晚上六點拍攝的畫面中，可以看到海葡萄在短短九小時內，整體的枝幹明顯拉長不少，一旁的圓珠粒也增加為兩倍以上。

仲榮真表示，他目前還不清楚海葡萄為何會生長得如此快速，但這的確是很驚人的現象。每天他固定在早晚兩個時間觀察海葡萄時，都能用肉眼清晰看出海葡萄的改變。

網友們則紛紛表示「好可愛喔」、「太快了吧」、「成長速度和香菇有得比」、「難道是因為單細胞嗎」、「海葡萄一天就能長這麼大，反觀我」、「好神秘」、「和養成類電玩有得比」、「去沖繩必吃」、「光是觀察就覺得很開心」、「看一眼還以為是中生代植物」。

日本 沖繩

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