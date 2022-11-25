訂雞排要求「很多梅粉」 老闆阿莎力狂撒眾人笑翻：會被客訴

台灣庶民小吃種類眾多，其中雞排就是具代表性的食物之一，有人喜歡吃原味，也有人偏好加各種調味粉來增加風味。有一名賣雞排的老闆接到外送訂單，但客人在備註裡要求在雞排上加很多梅粉，老闆也很阿莎力地狂撒，照片一出讓眾人笑翻。

這名老闆在臉書「爆廢公社二館」PO出收到的外送訂單截圖，客人點了厚切雞排、雞皮、魚薯條、香香雞、手工黑輪片、波浪薯條等六種餐點，每種不是要求加小辣，不然就是希望加胡椒，但厚切雞排卻備註加甘梅粉，而且還希望「梅粉要很多」。

面對客人的要求，原PO不吝嗇地說「好的，那我只好不客氣了」。從照片看到，他相當阿莎力地在炸得金黃雞排表皮上鋪了厚厚一層甘梅粉，這讓許多鄉民看了全都笑翻。

許多人笑說「變成梅粉排」、「賺， 客人已經準備好一堆番茄跟芭樂了」、「結果被客訴撒太多，整單免費」、「羨慕！我每次備註梅粉多，但吃起來都沒感覺」、「到底是要吃雞排，還是梅粉？」、「刮一些下來，雞排吃完吃水果可沾」、「吃完洗腎了」、「對於吃梅粉來說，雞排太多了」、「這是買梅粉送雞排嗎？」、「雞排多一點，不要跟我客氣沒關係」、「這是梅粉蓋子沒蓋好吼」。

還有網友大讚老闆很有誠意，「佛心店家」、「我就喜歡這種店家，買一片雞排連水果的梅粉都一起給你」、「誠意十足」、「店家誠意，不怕人吃」、「老闆人真好」、「老闆很大器」、「有求必應，好店家」。