到處都是！陳柏翰結婚消息發布 破百位陳柏翰湧入獻祝福

你身邊有人也叫「陳柏翰」嗎？一名叫做陳柏翰的網友在「陳柏翰後援會」中貼出結婚照，並希望「陳柏翰們」可以給祝福，貼文下方隨即湧入大量來自陳柏翰的留言祝福，引發網友討論。

一叫做陳柏翰的網友在臉書社團「陳柏翰後援會」中貼出一張自己的婚宴照片，並且說明「陳柏翰結婚，希望陳柏翰們可以給個祝福」，沒想到短短幾天就湧入破千則留言、四千多次轉發。

許多「陳柏翰」也留言，表示「希望你的小孩也能叫陳柏翰」、「柏翰恭喜，聽名字就知道是國家棟樑」、「身為柏翰，一定要來祝福柏翰」、「恭喜陳柏翰，看到名字就知道是天公仔子」、「柏翰你真的有夠帥」。

許多不叫柏翰的人也來朝聖，表示「留言都是陳柏翰」、「滿滿的柏翰」、「到底有幾個」、「地鳴發動了」、「柏翰地鳴」、「座標之力」、「怎麼感覺叫陳柏翰的長得都有點像」。